ROULOTTE, CHE LUSSO! - AIRSTREAM E PORSCHE SVELANO UNA ROULOTTE ELETTRICA E DOTATA DI CUCINA A "L", BAGNO CON VANO DOCCIA AMPLIATO E SALA PRANZO A DOPPIA PANCA CHE SI TRASFORMA FACILMENTE IN UN MEGA LETTO – IL MEZZO PUÒ ESSERE ALIMENTATO ANCHE CON I PANNELLI SOLARI CHE, PERÒ, AL MOMENTO NON RIUSCIREBBERO A… VIDEO

Diciamo la verità: nessuno vedrebbe di buon occhio una vacanza in Porsche con roulotte al seguito. E invece basta poco per farci cambiare idea, come accade con l’Airstream Studio F. A. Porsche Concept Travel Trailer, un concept davvero interessante.

Progettato la massima aerodinamicità, è in grado di funzionare anche grazie ai pannelli solari ed è facilmente essere facilmente rimessabile in garage quando la stagione dei viaggi è terminata.

[…]

Il peso teorico ridotto ottenuto grazie ad un design leggero in materiale composito, garantisce che la roulotte possa essere facilmente trainato da veicoli elettrici e da piccole auto elettriche e ibride, compresa la Porsche Macan la quale la vediamo nelle foto.

I due occupanti della roulotte possono dormire e sedersi su una sala da pranzo posteriore a doppia panca che si abbassa e si riconfigura in un letto da 208 x 155 cm. La zona cucina anteriore sfrutta le ampie finestre panoramiche, consentendo ai campeggiatori di cucinare all’aperto anche quando si trovano all’interno dell’Airstream. Un piano di lavoro ribaltabile collega la cucina anteriore alla console accanto alla panca da pranzo, creando uno spazio di cottura più ampio a forma di L, prima di ripiegarsi per consentire l’accesso alla porta d’ingresso.

Uno scomparto per il bagno si trova nell’angolo anteriore accanto al blocco cucina. La porta a doppia posizione può chiudere la toilette lasciando aperto il pavimento della doccia per aggiungere un po’ di spazio e di spazio in più, aprendosi per riunire toilette e doccia in un unico spazio.

Progettato con un occhio di riguardo al campeggio off-grid, il concept Airstream è dotato di batterie al litio e di un impianto solare montato sul tetto. Il piano cottura della cucina è a induzione per una configurazione completamente elettrica e senza gas.

[…]

