COME PASSARE DALLA PARTE DEL TORTO IN 5 MINUTI - ''HO PERSO IL LAVORO PER LE PERSECUZIONI ONLINE''. LA NOTIZIA CHE IL GIOVANE MANIFESTANTE DISLESSICO SFOTTUTO DA SALVINI ERA STATO LICENZIATO RIMBALZA SU TUTTI I SITI, SCATENANDO (GIUSTAMENTE) INDIGNAZIONE. POI SI SCOPRE CHE È IL SUO AVVOCATO, LA FAMOSA ATTIVISTA CATHY LA TORRE, AD AVERGLI ''CONSIGLIATO'' DI LASCIARE IL POSTO. E ALLA FINE SMENTISCE TUTTO: ''LEI NON MI HA MAI CONSIGLIATO QUESTO, HO AVUTO UN REFUSO, DOVUTO AL GRANDE STRESS''. MA LA NOTIZIA È ANCORA SULLA HOMEPAGE DI ''REPUBBLICA''. CHIAMATE I FACT-CHECKERS!…