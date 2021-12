15 dic 2021 19:31

L’ABITO NON FA IL GENERALE – LA PROCURA DI ROMA HA ACQUISITO TUTTI I 59 ABITI CHE HANNO GETTATO SOSPETTI SU ENZO VECCIARELLI, EX CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - LA TESI DELL’ACCUSA È CHE GLI SAREBBERO STATI REGALATI DA ALCUNI IMPRENDITORI PER CORROMPERLO. L’OBIETTIVO DEGLI INQUIRENTI È VALUTARE CIÒ CHE VECCIARELLI HA RICEVUTO E CIÒ CHE HA REGALATO. SE CI DOVESSE ESSERE UNA CORRISPONDENZA, LA POSIZIONE SAREBBE CHIARITA (COME GIÀ SUCCESSO PER IL GENERALE FIGLIUOLO)