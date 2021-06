25 giu 2021 18:25

L’ABITO NON FA IL MONACO – NEL MONASTERO DI PETRAKI A VERIA, IN MACEDONIA, UN MONACO 36ENNE COCAINOMANE HA ATTACCATO SETTE VESCOVI DELLA CHIESA ORTODOSSA CON L’ACIDO: ERA ACCUSATO DI TRAFFICO DI DROGA DOPO CHE ERA STATO SORPRESO CON 1,8 GRAMMI DI POVERE BIANCA SOTTO LA TONACA - TRE VESCOVI SONO STATI RICOVERATI IN GRAVI CONDIZIONI E…