29 feb 2024 09:21

L’ABITO NON FA IL PRETE – IL PIANO DIABOLICO DI UN 23ENNE DI ANDRIA, CHE SI È FINTO SACERDOTE PER TRUFFARE UNA QUINDICINA DI PARROCCHIE IN PUGLIA, ABRUZZO E BASILICATA: IL RAGAZZO ERA RIUSCITO A CARPIRE LA FIDUCIA DI NUMEROSI PARROCI OTTENENDO DENARO CHE, NEL SUO RACCONTO, SAREBBE ANDATO A PERSONE BISOGNOSE – IN UN’OCCASIONE SI ERA MESSO IN TASCA 7MILA EURO FINGENDO DI…