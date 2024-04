22 apr 2024 15:42

L’ABITO? NON FA...IL PRETE – A SPOLETO, IN PROVINCIA DI PERUGIA, UN UOMO È STATO SCOMUNICATO DALL’ARCIVESCOVO PERCHÉ FINGEVA DI ESSERE UN SACERDOTE, VESTITA "ABUSIVAMENTE" L'ABITO CLERICALE E CELEBRAVA MESSA - IL PRESUNTO PRETE, CHE AVEVA INIZIATO IL SEMINARIO ANNI FA MA NON L'AVEVA FINITO, SI È PROPOSTO AI FEDELI PER ASCOLTARE LE LORO CONFESSIONI NONOSTANTE NON NE AVESSE NESSUN DIRITTO...