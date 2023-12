L’ACCORDO SUL SUPERBONUS E' LA PROVA CHE IL MINISTRO GIORGETTI E' SOLO UN CARTONATO: GIUSTO IERI HA DEFINITO LA MISURA “RADIOATTIVA” PARAGONANDOLA A UNA CENTRALE NUCLEARE. OGGI È STATO APPROVATO UN DECRETO AD HOC, FORTISSIMAMENTE VOLUTO DA FORZA ITALIA, CHE PROROGHERÀ IL SUSSIDIO PER I REDDITI BASSI E UNA SANATORIA PER CHI NON RIUSCIRÀ A COPRIRE IL COSTO DEI LAVORI - ORA CHE FARÀ IL MINISTRO CAZZARO DELLA LEGA? SI DIMETTERÀ O FARÀ FINTA DI NIENTE E CAMBIERÀ VERSIONE, COME SUL MES? - VIDEO

Estratto da www.repubblica.it

GIANCARLO GIORGETTI - FOTOMONTAGGIO DEL FATTO QUOTIDIANO

Si è riunito, senza la premier Giorgia Meloni, il Consiglio dei ministri di chiusura del 2023 che ha sul tavolo l’approvazione di alcuni decreti di attuazione della delega fiscale e il Milleproroghe.

Ma il tema che ha tenuto più banco negli ultimi giorni è quello del Superbonus, con il pressing – soprattutto di Fi – per avere una proroga del 110% e un Sal straordinario per registrare tutti i lavori del 2023 con la massima incentivazione possibile. E d’altra parte la difesa della linea della fermezza del ministro Giorgetti, preoccupato per l’impatto “radioattivo” della misura sui conti pubblici.

[…] Sul fronte del maxi-incentivo ai lavori di casa, […] si è trovata una convergenza in un vertice ante-Cdm con i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano.

antonio tajani foto di bacco

Da lì, il governo ha approvato un decreto ad hoc in Cdm, evitando così di inserire l'intervento nel decreto Milleproroghe […]. Non si tratta, viene specificato, di una proroga ma di una misura mirata: un meccanismo che valuterebbe l'effettivo stato di avanzamento dei lavori al 31 dicembre, con lo Stato a coprire la percentuale mancante per raggiungere il 110%. Sul tavolo, prima del Cdm, c’era anche una sanatoria nell'eventualità in cui non si riuscisse a coprire i lavori, per evitare che i cittadini paghino le sanzioni.

"Accordo positivo", scrivono da Forza Italia su X. “Tutelati imprese e cittadini, soprattutto quelli più deboli che non dovranno restituire soldi per i lavori non conclusi e verranno sostenuti per completarli”. Qualche dettaglio in più da Paolo Barelli, presidente dei deputati azzurri: “Continuerà ad esistere il bonus al 70% per tutti coloro che proseguiranno i lavori nel 2024 ed è prevista una sanatoria che permetterà di evitare la restituzione delle somme per coloro che non hanno completato i lavori entro il 31/12. Il bonus edilizio al 110% resta comunque per coloro che hanno reddito basso e non hanno completato i lavori". […]

giancarlo giorgetti ad atreju 2 GIANCARLO GIORGETTI DISEGNATO DA FILIPPO SENSI giancarlo giorgetti ad atreju 4 GIANCARLO GIORGETTI E CHRISTINE LAGARDE GIANCARLO GIORGETTI - VIDEOCONFERENZA ECOFIN 20 DICEMBRE 2023 s-fascio tutto io - poster by macondo superbonus ristrutturazioni 1 superbonus ristrutturazioni 2 ANTONIO TAJANI E L ADDIO AL SUPERBONUS - VIGNETTA DI GIANNELLI