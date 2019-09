L’AD DELL'ENI, LA PIU' IMPORTANTE AZIENDA ITALIANA NEL MONDO, VIENE INDAGATO E PERQUISITO E LA NOTIZIA (SUI GIORNALONI) NON VIENE SBATTUTA IN PRIMA PAGINA MA NASCOSTA ALL'INTERNO - DESCALZI E LA MOGLIE, MARIA MAGDALENA INGOBA, NEL MIRINO DEI PM PER CONFLITTO DI INTERESSI - DAL 2009 AL 2014 ALCUNE SOCIETÀ CONTROLLATE DALLA SIGNORA INGOBA HANNO AFFITTATO, PER OLTRE 300 MILIONI DI DOLLARI, NAVI E SERVIZI LOGISTICI ALL'ENI DI CUI DESCALZI ERA GIÀ TOP MANAGER, SENZA CHE QUESTO FOSSE COMUNICATO AL CDA E AGLI AZIONISTI...

«Conflitto di interessi» sotto il tetto coniugal-aziendale di Eni. Dal 2009 al 2014 cinque società «Petro Services» in Congo, Gabon, Ghana e Mozambico, possedute da una catena di società o di trust che tra Olanda, Lussemburgo, Cipro e Nuova Zelanda era controllata in maniera non pubblica dalla moglie Maria Magdalena Ingoba dell' attuale amministratore delegato dell' Eni Claudio Descalzi, hanno affittato, per un controvalore contrattuale di oltre 300 milioni di dollari nel 2007-2018, navi e servizi logistici all' Eni di cui Descalzi era già top manager, senza che questo rapporto commerciale fosse comunicato al consiglio di amministrazione Eni e agli azionisti della multinazionale italiana quotata in Borsa.

Descalzi e sua moglie congolese sono perciò indagati per l'ipotesi di «omessa comunicazione di conflitto di interessi» (da 1 a 3 anni in base all' articolo 2629 bis del codice civile, ma soltanto «se siano derivati danni alla società o a terzi»): la Procura di Milano ieri ha ordinato alla GdF di perquisire la loro casa (lui era presente, lei è in Giappone), in una attività coordinata con i magistrati francesi che in tutt' altra vicenda esplorano i rapporti tra Ingoba e la figlia del presidente del Congo, Denis Sassou Ngueso, il cui entourage è sospettato di arricchimenti illeciti in Francia.

«Non ho mai sentito parlare della società "Cardon", non ho mai avuto a che fare con questa società», aveva risposto il 20 dicembre 2018 la signora Ingoba la prima volta che il Corriere aveva indicato il possibile nesso tra lei e quella società lussemburghese apparentemente attestato da informazioni lussemburghesi. E anche Eni aveva smentito, depositando in Procura un audit esterno che concludeva per un «sostanziale rispetto delle procedure di approvvigionamento», oltre che per la regolarità dei contratti e delle condizioni di mercato, senza favoritismi ai fornitori o costi in più per Eni.

Ma ora le rogatorie dei pm De Pasquale-Storari-Spadaro ricostruiscono che le 5 «Petro Services» fornitrici di Eni in Africa erano controllate dall'olandese «Petroserve Holding Bv», la quale era tutta della lussemburghese «Cardon Investments Sa», che almeno dall'aprile 2009 era controllata da due fiduciarie cipriote: al 66% la «Cambiasi Holding Ltd» riconducibile alla moglie di Descalzi, e la «Maggiore Ltd» (nel restante 33%) riconducibile al 35enne uomo d' affari britannico-monegasco, Alexander Anthony Haly.

A metà 2012 «Cambiasi Ltd» passa sotto un trust della Nuova Zelanda, il «Loba Trust», che come settlor (cioè soggetto disponente) ha la moglie di Descalzi, e come beneficiaria economica Simone Antoniette Ingoba: stesso cognome di Magdalena Ingoba, e domicilio in passato a casa della moglie e poi della figlia di Descalzi.

L'8 aprile 2014, 6 giorni prima che il governo Renzi indicasse Descalzi al vertice di Eni, la società cipriota «Maggiore» (quindi Haly) compra tutto, cioè rileva anche il pacchetto della «Cardon» detenuto dall'altra cipriota «Cambiasi» (cioè da Ingoba). Per altro anche questa apparente cessione del 2014 è ora ritenuta dubbia dai pm in base a tre indicatori. Uno è il prezzo troppo basso, 20.000 euro.

L'altro è che fino al 22 dicembre 2015 Ingoba appaia beneficiaria (dal 2012) di un conto intestato alla «Cardon». Il terzo è che Haly è già indagato (quale ritenuto prestanome in Congo di quote societarie per conto dell' allora n.3 di Eni Roberto Casula e della manager ambientale Eni Maria Paduano) nella pregressa inchiesta milanese che ipotizza «corruzione internazionale» di Eni in Congo, fascicolo in cui ieri emerge coindagata anche la moglie di Descalzi.

«Contesto fermamente l' accusa, è priva di fondamento - ribatte Descalzi -. Le transazioni tra Eni Congo e il gruppo Petroservice non sono mai state oggetto di mie valutazioni o decisioni, in quanto totalmente estranee al mio ruolo. Tengo inoltre a sottolineare che se mi fossi trovato in una qualunque situazione di conflitto di interesse, o ne avessi avuto conoscenza, non avrei esitato a dichiararlo. Ho l' assoluta certezza di avere sempre operato correttamente, in modo lecito, nell' interesse di azienda e azionisti».

I TESORI DI LADY ENI

Estratto dall'articolo di Paolo Biondani per ''L'Espresso'' del 10 maro 2019

Il gruppo Eni ha versato oltre 310 milioni di dollari a una cordata di aziende africane di appalti petroliferi che risultano costituite, attraverso un’anonima società di Cipro, dalla signora Marie Madeleine Ingoba Descalzi, moglie dell’amministrazione delegato del colosso dell’energia controllato dallo Stato italiano. La consorte di Claudio Descalzi, numero uno dell’Eni dal 2014, risulta anche titolare di un conto estero che ha pagato per anni regali di lusso, per oltre 700 mila dollari, soprattutto prodotti italiani di moda e design, a Julienne Sassou Nguesso, figlia del presidente-dittatore del Congo francese, dove la multinazionale milanese ha ottenuto ricchissimi giacimenti.

Sono alcuni dei segreti africani dell’Eni rivelati da un’inchiesta giornalistica dell’Espresso, pubblicata nel numero in edicola da domenica 10 marzo e già disponibile su Espresso+ , che ricostruisce la rete di rapporti tra il gruppo petrolifero controllato dal governo italiano, il regime congolese e alcuni familiari di Descalzi, in particolare la moglie e il marito della figlia. L’inchiesta si fonda sui Paradise Papers, i documenti riservati delle società offshore dei potenti del mondo, svelati dal consorzio Icij di cui fa parte L’Espresso, e sui primi risultati delle indagini internazionali avviate l’anno scorso dalla Procura di Milano, che ipotizza colossali corruzioni dell’Eni in Congo, con presunte mega-tangenti divise tra il regime africano e alcuni manager italiani.

A collegare la signora Descalzi alle aziende straniere arricchite dai maxi-contratti dell’Eni è una segnalazione ufficiale delle autorità anti-riciclaggio del Lussemburgo, trasmessa nell’autunno scorso ai magistrati italiani. Le imprese interessate fanno parte del gruppo Petroserve, che fa capo a una società di Cipro, Cambiasi Holding Limited, fondata nel 2009 ma totalmente anonima. Secondo la denuncia anti-riciclaggio, la signora Descalzi ne è stata titolare per almeno cinque anni, fino alla nomina del marito al vertice dell’Eni, quando ha ceduto il controllo di quella piramide di società estere al suo manager di fiducia, Alexander Haly, già amministratore delle stesse aziende africane.

Haly è un manager inglese con residenza a Montecarlo che da qualche mese è indagato a Milano per corruzione internazionale insieme a Roberto Casula, che si è auto-sospeso dalla carica di numero due dell’Eni dopo le prime perquisizioni, ma respinge ogni accusa. Questo troncone dell’indagine giudiziaria sulle presunte tangenti italiane in Congo era nato dalla prima inchiesta giornalistica del nostro settimanale sui Paradise Papers, pubblicata nell’aprile 2018. Ora L’Espresso ha scoperto nuovi documenti che portano alla luce l’intera rete di rapporti d’affari tra il regime congolese, alcuni manager legati all’Eni e i familiari di Descalzi.

Quando fu interpellata sulle offshore di cui risultava titolare, la signora Descalzi dichiarò che le sue società estere “non hanno mai avuto alcun rapporto con l’Eni” e suo marito “non c’entra niente”.