L’AD DI UNA DELLE SOCIETÀ COINVOLTE NELL’INCHIESTA CHE HA PORTATO IL TRIBUNALE DI MILANO A COMMISSARIARE LA “GIORGIO ARMANI OPERATIONS” E’ ALESSANDRO BUDEL, EX CENTROCAMPISTA DI CAGLIARI, TORINO, BRESCIA E COMMENTATORE SPORTIVO PER DAZN – BUDEL, CHE NON È INDAGATO, GUIDA CON IL PADRE LA “MANIFATTURE LOMBARDE SRL”, INCARICATA DALL’AZIENDA DI MODA DI PRODURRE ACCESSORI E BORSE...

(ANSA) - È stato calciatore, allenatore, commentatore sportivo ed esperto di padel, Alessandro Budel ora amministratore delegato dell'azienda di famiglia, Manifatture Lombarde srl, coinvolta nell'inchiesta della Procura che ha portato il Tribunale di Milano a commissariare la Giorgio Armani Operations, società del colosso della moda. Budel, che non è indagato così come non sono indagati nè dipendenti nè vertici del gruppo del lusso, prima di 'convertirsi' al mondo dell'imprenditoria, ha giocato in alcune squadre come il Cagliari, il Torino e il Brescia.

L'ex centrocampista, che ha appeso la maglia al chiodo nel 2017, è stato pure una voce di Dazn. L'azienda che guida con il padre, secondo l'inchiesta, è una delle due società appaltatrici incaricate di produrre accessori e borse per il brand del lusso, ma "non ha un reparto produzione". Pertanto, è la ricostruzione, ha subappaltato i lavori a opifici abusivi con cinesi sfruttati e pagati in nero.

