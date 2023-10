L’AEREO PIÙ GRASSO DEL MONDO – IN GIAPPONE UN GRUPPO DI LOTTATORI DI SUMO DOVEVA DECOLLARE MA…PESAVA TROPPO E NON HA POTUTO PRENDERE IL VOLO – IL CAPITANO, VISTA LA MOLE DEI PASSEGGERI, HA CALCOLATO CHE NON ERA POSSIBILE CARICARE IL CARBURANTE EXTRA NECESSARIO - A QUEL PUNTO LA COMPAGNIA HA DOVUTO ORGANIZZARE UN SECONDO VOLO SU CUI SONO STATI TRASFERITI 26 LOTTATORI…

Estratto da www.repubblica.it

lottatori di sumo in aereo 1

Un evento di sumo sull’isola di Amami Oshima, nell’estremo Sud del Giappone, e la compagnia di bandiera Japan Airlines va in tilt arrivando a programmare un volo extra all’ultimo minuto per contenere il rischio che il peso dei passeggeri influenzasse la capacità di carburante a disposizione del mezzo.

Lo riporta il quotidiano Yomiuri Shimbun secondo il quale i lottatori avrebbero dovuto imbarcarsi su due Boeing 737-800, uno in partenza dall'aeroporto Haneda di Tokyo e l’altro dall'aeroporto Itami di Osaka. Il giorno prima del decollo, il personale ha ricevuto la lista dei passeggeri scoprendo così la presenza dei lottatori che mediamente pesano circa 120 chili, ovvero almeno 50 in più della media di 70 chilogrammi a persona calcolata per ogni passeggero.

lottatori di sumo in aereo 2

La somma dei loro pesi sarebbe stata talmente alta da non permette di poter rifornire il mezzo della quantità di carburante necessaria. Essendo impossibile poi portare nella pista del piccolo aeroporto di Amami un aereo più capiente, la compagnia è stata costretta a organizzare un terzo volo nel quale sono stati spostati 27 lottatori. "È estremamente insolito per noi operare voli speciali a causa delle restrizioni di peso in questo genere di aerei", ha dichiarato un portavoce della Jal alla stampa locale giapponese. […]

lottatori di sumo in aereo 4 lottatori di sumo in aereo 3 lottatori di sumo in aereo 6