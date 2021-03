L’AFFARE S’INGROSSA - GLI ARRESTI DOMICILIARI A FRANCESCO POLIDORI, FONDATORE DI CEPU, ACCUSATO DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA SCOPERCHIANO UN VASO DI INTRECCI - POLIDORI, CHE AVREBBE EVASO CIRCA 140 MILIONI DI EURO, NEL 2020 RILEVO’ LA “LINK UNIVERSITY”, L’ATENEO CARO AL M5S E CROCEVIA DI FACCENDIERI, OPERATORI DI INTELLIGENCE E SERVIZI SEGRETI - ARCHEO: NEL 1998 POLIDORI ANDO’ A GIUDIZIO PER USURA ED ESTORSIONE - QUANDO AL “CEPU” FACEVA LEZIONI ANCHE ANTONIO DI PIETRO… - POLIDORI AVEVA RICEVUTO IN AFFITTO I RISTORANTI E IL MARCHIO "ASSUNTA MADRE": VOLEVA CREARE UNA CATENA DI RISTORANTI...

Dagonews

Francesco Polidori aveva ricevuto in affitto i ristoranti e il marchio “Assunta Madre”. Il suo obiettivo era creare una catena di ristoranti.

BANCAROTTA CEPU: SEQUESTRATA SEDE ECAMPUS IN PROVINCIA COMO

(ANSA) - La Guardia di Finanza ha proceduto oggi al sequestro della sede di E-Campus, società della galassia Cepu, a Novedrate in provincia di Como, nell'ambito dell'indagine che ho portato agli arresti domiciliari il fondatore di Cepu, Francesco Polidori, accusato di bancarotta fraudolenta.

francesco polidori silvio berlusconi

Il valore della struttura si attesta sui 6 milioni di euro. "Gli immobili sono stati acquistati con somme di denaro - è scritto nell'ordinanza del gip Ezio Damizia - provenienti dalle distrazioni in danno della fallita società Cesd e quindi costituiscono il diretto reimpiego del profitto del delitto di distrazione perché definitivamente entrati nella titolarità della società acquirente mediante le somme di denaro distratte dalla società fallita e impiegate per estinguere il mutuo/finanziamento acceso presso le banche per il loro acquisto".

BANCAROTTA CEPU: GDF, EVASIONE FISCALE PER 140 MILIONI EURO

(ANSA) - Si attesta intorno ai 140 milioni di euro, secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza, il valore dell'evasione fiscale messa in atto dal gruppo Cepu in oltre dieci anni. Nell'indagine svolta dai finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e coordinata dal procuratore aggiunto di Roma Rodolfo Sabelli è emerso che i debiti accumulati raggiungono invece i 180 milioni di euro.

francesco polidori

Il gip di Roma nell'ordinanza cautelare afferma che Francesco Polidori, fondatore del gruppo Cepu e finito oggi ai domiciliari, ha "svolto un ruolo importantissimo sia sul punto di vista direttivo, organizzativo, anche operativo ed è stato in più occasioni persino destinatario diretto delle distrazioni di ingenti somme di denaro - si legge nel provvedimento -. Egli ha partecipato all'attività delittuosa operando da una cabina di regia in prima persona.

Il ruolo di dominus evidentemente ancora ricoperto, l'esistenza attuale della Studium Srl", società riconducibile a Polidori, e "lo strettissimo rapporto che l'imprenditore ha con vari soggetti (collaboratori, familiari o persone a lui vicine), che ricoprono cariche sociali nella società del Gruppo, costituiscono elementi da cui desumere certamente l'attualità del pericolo di recidivanza", ossia di reiterazione del reato.

UN'UNIVERSITÀ CHE SCOTTI - CHE NE SARÀ DELLA LINK ORA CHE SE L'È COMPRATA IL SIGNOR CEPU? ATENEO PRIVATO, CROCEVIA DI FACCENDIERI DI OGNI FEDE. DI NOTABILI DELLA PRIMA E DELLA SECONDA REPUBBLICA. DI SPIE VENUTE DALL'EST MA ANCHE DALL'OVEST. E ASSIEME A TUTTO QUESTO ANCHE FUCINA DI CLASSE DIRIGENTE PER I CINQUE STELLE - POLIDORI VUOLE RISERVARE ALLA LINK INSEGNAMENTI PER L'ÉLITE, E AVREBBE INVESTITO CIRCA…

Estratto dell’articolo di Fabio Martini per ''la Stampa'' del 4 agosto 2020

francesco polidori

A riflettori ben spenti, come è tradizione della casa, la Link Campus University ha cambiato padrone: a fine luglio nello studio di un notaio romano si è consumato il passaggio di proprietà di una delle più originali «creature» spuntate in Italia negli ultimi venti anni: università privata, ma anche crocevia di faccendieri di ogni fede. Di notabili della Prima ma anche della Seconda Repubblica. Di spie venute dall'Est ma anche dall'Ovest. E assieme a tutto questo anche fucina di classe dirigente per i Cinque stelle.

Un cambio di proprietà accelerato dall'infittirsi delle indagini della magistratura e dai conti in disordine: la eterogenea società uscente Gem - che aveva il suo «vate» nell'ex ministro dc Enzo Scotti - ha ceduto tutto a Francesco Polidori, l'uomo che dopo aver inventato Cepu, la scuola di recupero esami, ha creato E-Campus, il più esteso ateneo telematico italiano. Personaggio legato al centrodestra e a Berlusconi, ma senza mai mischiare didattica e politica, Polidori si presenta con un'idea di business diversa da quella che ha imperato sinora alla Link.

vincenzo scotti

[…] I conti sono andati sempre più in rosso e a quel punto alla porta del vecchio Scotti, ha bussato Polidori, un umbro di 72 anni, a suo tempo inventore del Cepu e di Radio Elettra.

Parla come un filantropo: «In passato le famiglie ricche avevano il precettore. I nostri tutor svolgono lo stesso compito, calibrando l'intervento in funzione della capacità, del tempo a disposizione, delle esigenze. In assoluta trasparenza: il risultato finale, infatti, non lo decidiamo noi, ma l'esame, che è pubblico».

vincenzo scotti, luigi di maio, piero schiavazzi alla link university

Polidori vuole aggiungere un insegnamento frontale al suo «impero» di atenei telematici, con sedi in undici città e, a quanto pare, vuole riservare alla Link insegnamenti per l'élite. Poco si sa di quanto sia costato l'«avviamento» che la Link Campus ancora garantisce: Polidori si sarebbe fatto carico dei 22 milioni di debito e avrebbe corrisposto un milione cash ai vecchi proprietari.

Immaginando di investirne un'altra ventina. Per ora ipotesi, anche perché l'annuncio ufficiale del passaggio di proprietà ancora non c'è stato. Ma si capirà presto se sia finita una volta per tutte la leggenda dell'ateneo romano «vortice di intrighi», come il New York Times ha definito la Link, l'università nella quale un giorno si incontrarono e simpatizzarono due campani così diversi come Enzo Scotti e Luigi Di Maio.

e campus

FONDATORE 'CEPU' A GIUDIZIO PER USURA ED ESTORSIONE

(ANSA) - PERUGIA, 1 luglio 1998

Usura ed estorsione: sono le accuse per le quali verranno processati dal tribunale di Perugia l' imprenditore Francesco Polidori, noto per essere il fondatore della ''Cepu'' (l' istituto tifernate per la preparazione universitaria in cui ha tenuto corsi anche Antonio Di Pietro), ed il suo collaboratore Flavio Nataloni. Lo ha deciso oggi il gip Giuseppe Petrazzini che ha rinviato a giudizio entrambi. La prima udienza del processo e' in programma il 10 maggio '99.

Polidori e Nataloni sono stati indagati nell' ambito della loro attivita' di intermediazione finanziaria. Attraverso due societa' - secondo l' accusa - avrebbero infatti erogato mutui per centinaia di milioni, facendosi ''dare e promettere'' interessi usurari che avrebbero oscillato tra il 120 ed 250 per cento.

CEPU

Agli imputati vengono contestati due diversi episodi di usura, nei confronti di una coppia, marito e moglie, e di un altro imprenditore, tutti impegnati in agricoltura. Quest' ultimo, in particolare, si e' costituito parte civile attraverso l' avvocato Luca Maori ed ha chiesto un risarcimento di 600 milioni. Nataloni deve inoltre rispondere di avere minacciato la donna di far valere i diritti usurari, costringendola - sempre secondo l' accusa - a rilasciargli una procura per vendere terreni di sua proprieta' (valore 260 milioni) a Polidori. Di qui l' accusa nei confronti di entrambi anche di estorsione.

INCHIESTA PROCURA BOLOGNA IPOTIZZA EVASIONE FISCALE ''CEPU''

(ANSA) - BOLOGNA, 15 maggio 1998

polidori cepu

Sono finiti nel mirino delle magistratura bolognese i conti del Cepu, il consorzio europeo preparazione universitaria che offre sostegno didattico a circa 20mila giovani: ieri su ordine dei Pm Valter Giovannini ed Enrico Cieri la Guardia di Finanza ha compiuto un centinaio di perquisizioni nelle sedi del consorzio sparse in tutta Italia. L' ipotesi della Procura e' che i redditi realizzati sul territorio italiano siano finiti nella Repubblica di San Marino senza sottostare alla tassazione italiana. Del consorzio Cepu fanno parte, infatti, anche societa' finanziarie con sede nel Titano.

Gli indagati sarebbero una ventina, tutti per evasione fiscale, tra cui il presidente Francesco Polidori. Per gli inquirenti il Cepu ha una organizzazione societaria in Italia e di conseguenza deve essere assoggettato a tassazione in Italia. ''Le indagini sono solo di carattere fiscale - ha precisato il Pm Giovannini - e non coinvolgono ne' il metodo ne' il merito del supporto didattico che il consorzio fornisce agli studenti''. Gli inquirenti hanno precisato che nelle perquisizioni e' stata ''acquisita una documentazione minima, che non blocca l' attivita' del consorzio''.