NON È TUTTO FORO QUELLO CHE LUCCICA – CUBISTE E BALLERINE SFIDANO IL FREDDO E SCULETTANO COME SE NON CI FOSSE UN DOMANI AL “MAGNOLIA LOUNGE” DURANTE GLI INTERNAZIONALI: ATTORI DI FICTION VARI E AVARIATI VANNO A CACCIA DI FINGER FOOD (MOZZARELLINE DOC E MINI PANZANELLE) E POI SI PIGIANO IN PISTA PER SCALDARSI – CRISTINA PELLICCIA, MARGHERITA TIESI, LEONARDO PANTOJA (CHI?): ECCO CHI C’ERA