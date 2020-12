L’AFFARE S’INGROSSA - L’EX FIDANZATA DI ALBERTO GENOVESE INDAGATA PER CONCORSO IN VIOLENZA SESSUALE A IBIZA - SECONDO LA VITTIMA, L’IMPRENDITORE E LA VENTENNE LA INVITARONO AD ANDARE IN CAMERA PER FARE UN'ALTRA STRISCIA DI COCAINA: “IO LI HO SEGUITI, ED AVEVO CHIESTO SE IO POTEVO FARMI DI '2CB'. LORO HANNO ACCONSENTITO E SONO ANDATA DA QUANDO SONO ENTRATA IN CAMERA ED HO TIRATO UNA STRISCIA DI STUPEFACENTE DI COLORE ROSA NON RICORDO PIÙ NULLA…”

Da www.ilmattino.it

sarah borruso alberto genovese

L'ex fidanzata di Alberto Genovese, l'imprenditore del web finito in carcere il 6 novembre per aver stordito con un mix di droghe e stuprato una 18enne nel corso di un festino, è stata interrogata oggi in Procura a Milano. La ventenne, indagata per concorso in violenza sessuale a seguito della denuncia di un'altra ragazza che avrebbe subito abusi a Ibiza, è stata ascoltata a verbale per alcune ore nel tardo pomeriggio, nelle indagini della Squadra mobile, coordinate dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro.

La 23enne, che la scorsa estate avrebbe subito abusi nell'isola spagnola (Genovese è indagato anche per questo episodio), aveva spiegato agli investigatori che l'imprenditore e la sua allora fidanzata quel giorno «mi hanno invitata ad andare in camera, per fare un'altra striscia di cocaina, io li ho seguiti, ed avevo chiesto se io potevo farmi di '2CB'. Loro hanno acconsentito e sono andata (...) Da quando sono entrata in camera ed ho tirato una striscia di stupefacente di colore rosa (...) non ricordo più nulla».

sarah borruso

Una delle giovani - che ha partecipato al festino del 10 ottobre nell'attico milanese "Terrazza Sentimento" dove il mago delle start up avrebbe violentato la 18enne - aveva raccontato che giravano «delle voci su Genovese, nello specifico si dice che lui e la sua ex fidanzata (...) erano soliti drogare le ragazze alle loro feste private per poi violentarle».

Tutti elementi al vaglio di investigatori e inquirenti, così come altre due denunce per presunti abusi presentate da altrettante ragazze nei giorni scorsi. Oltre alle numerose testimonianze raccolte finora su ciò che accadeva nei festini e alle immagini delle telecamere interne dell'appartamento milanese. Filmati da cui sarebbero emerse altre presunte violenze. Indagato per spaccio di droga anche Daniele Leali, «braccio destro» di Genovese, secondo alcune testimonianze, e da poco rientrato dall'Indonesia.

ALBERTO GENOVESE

alberto genovese 2