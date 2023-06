L’ALCOL COME LE SIGARETTE: NUOCE GRAVEMENTE ALLA SALUTE – L’IRLANDA NON ARRETRA SULLA LEGGE CHE OBBLIGHERÀ I PRODUTTORI DI ALCOLICI AD APPORRE LE ETICHETTE SUI RISCHI PER LA SALUTE DERIVANTE DAL CONSUMO DEI LORO PRODOTTI: HANNO TRE ANNI PER ADEGUARSI – NOVE PAESI, TRA CUI L’ITALIA, HANNO INVIATO UNA LETTERA ALLA COMMISSIONE EUROPEA CHE VERIFICARE LA LEGITTIMITÀ DELLA LEGGE (PERCHE' E' UN BEL DANNO PER LE AZIENDE CHE PRODUCONO ALCOLICI)

DAGONEWS

alcol e pericolo per la salute 9

L’Irlanda ha reso obbligatoria l’indicazione, sulle etichette degli alcolici, dei rischi di sviluppare tumori e altre malattie. Le aziende avranno tre anni per mettersi in regola, ma i produttori sono preoccupati sull’effetto sulle vendite, ritenendo l’indicazione un ostacolo al commercio.

Gli Stati Uniti e il Messico hanno espresso preoccupazione per la legislazione in vista delle riunioni del comitato dell'Organizzazione mondiale del commercio di questa settimana. Anche Argentina, Australia, Cile, Cuba e Nuova Zelanda hanno espresso riserve sulla legge, approvata dall'Irlanda il mese scorso. Mentre la Commissione europea ha dato il via libera all'Irlanda, almeno nove paesi membri produttori di vino e birra si sono opposti alla misura.

alcol e pericolo per la salute 8

Le etichette, che entreranno in vigore nel 2026, evidenzieranno il rischio di malattie del fegato, cancro e il rischio di bere durante la gravidanza a grandi lettere rosse su ogni bottiglia, lattina o involucro. Ora i produttori temono che “potrebbero essere presi di mira come l'industria delle sigarette, in cui gli avvertimenti si sono evoluti in immagini choc delle malattie legate al tabacco”. Il mese scorso il Canada ha annunciato l'obbligo di stampare avvertenze sanitarie su ogni singola sigaretta.

alcol e pericolo per la salute 7

Coldiretti, la più grande associazione di agricoltori in Italia, ha affermato che le etichette volute dall’Irlanda sono "allarmistiche" e costituiscono un "precedente”. Ma il ministro della sanità irlandese, Stephen Donnelly, non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro: «La stragrande maggioranza delle persone non è consapevole di questi rischi».

L'Irlanda si è classificata al 20° posto su 48 paesi per consumo di alcol, come misurato dall'OCSE sulla base dei dati preliminari del 2021. Nel 2019, quasi un decesso su 20 era attribuibile all'alcol, mentre livelli di consumo da leggeri a moderati hanno causato quasi 23.000 nuovi casi di cancro nel 2017, secondo il Dipartimento della Salute.

alcol e pericolo per la salute 6

La Commissione europea ha valutato la legislazione nell'ultimo anno e non ha sollevato obiezioni perché l'Irlanda ha dimostrato che gli obiettivi di salute pubblica giustificano la legge. A febbraio, nove paesi tra cui Francia, Italia e Spagna avevano inviato alla Commissione europea una lettera chiedendo che verificasse la legalità della legge irlandese: «Crea un precedente dannoso per la libera circolazione dei prodotti nei vari Stati membri dell'Unione europea», affermano i nove paesi nella lettera.

alcol e pericolo per la salute 5

Per agevolare il settore, l'Irlanda consentirà che gli avvertimenti siano realizzati tramite adesivi. La legge richiede anche un'immagine barrata di una donna incinta che beve, nonché informazioni su quante calorie e quanto alcol contiene la bevanda. Ma soprattutto i rischi per la salute, come sviluppare un cancro.

alcol e pericolo per la salute 3 alcol e pericolo per la salute 2 alcol e pericolo per la salute 1 alcol e pericolo per la salute 10 alcol e pericolo per la salute 11 alcol e pericolo per la salute 4