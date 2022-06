L’ALFREDINO RAMPI DELL’INDIA – CORSA CONTRO IL TEMPO PER UN TEAM DI SOCCORRITORI CHE STA TENTANDO DI SALVARE UN BAMBINO DI 10 ANNI CADUTO QUATTRO GIORNI FA IN UN POZZO: IL PICCOLO, CHE HA PROBLEMI DI UDITO E DI PAROLA, È PRECIPITATO A 24 METRI DI PROFONDITÀ MENTRE GIOCAVA NEL CORTILE DI CASA – ORA SI STA SCAVANDO UN TUNNEL PARALLELO PER…

Da Ansa

bambino in un pozzo in india 9

I soccorritori indiani effettuano un'operazione di soccorso per salvare un bambino di 10 anni, che e' rimasto intrappolato in uno stretto pozzo per quattro giorni nello stato centrale del Chhattisgarh, in India. Rahul Sahu, che ha problemi di udito e di parola, e' caduto a 24 metri di profondita' mentre giocava nel cortile di casa sua.

bambino in un pozzo in india 7

I soccorritori hanno cercato di raggiungere il ragazzo scavando un tunnel parallelo al pozzo, largo appena mezzo metro. Sono anche riusciti a inserire un tubo dell'ossigeno nel pozzo in cui era intrappolato il ragazzo, oltre a una telecamera.

bambino in un pozzo in india 6 bambino in un pozzo in india 1 bambino in un pozzo in india 2 bambino in un pozzo in india 3 bambino in un pozzo in india 4 bambino in un pozzo in india 5 bambino in un pozzo in india 8