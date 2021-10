L’ALPA DEL GIORNO DOPO - IL FIOR FIORE DEI DOCENTI DI DIRITTO ITALIANI HA ORGANIZZATO UNA RACCOLTA FIRME A SUPPORTO DEL PROFESSORE AMICO DI CONTE: “ALPA È FATTO OGGETTO DI UNA CONTINUA, VIRULENTA E INFAMANTE CAMPAGNA MEDIATICA”. TRA I FIRMATARI C’È ANCHE GIOVANNI BRUNO, ORDINARIO DI DIRITTO PRIVATO ALLA SAPIENZA, DIVENTATO COMMISSARIO STRAORDINARIO DI “CONDOTTE” SOTTO IL GOVERNO CONTE. BRUNO E “GIUSEPPI” SI CONOSCONO DA MOLTI ANNI… - IL SILENZIO DELL’EX PREMIER SULL’AFFAIRE DI DONNA

Mancano le firme di Giuseppe Conte e di Luca Di Donna, i suoi migliori allievi, ma per il resto siamo quasi al completo. Stiamo parlando dell'accorato appello in sostegno del professor Guido Alpa, firmato questa settimana dal fior fiore dei docenti di diritto del Paese.

L'appello arriva dopo la notizia che presso lo studio romano di Alpa, Di Donna e il collega di università Gianluca Maria Esposito avrebbero chiesto provvigioni, pari al 5 per cento sull'importo complessivo della commessa, agli imprenditori che intendevano fare affari con Invitalia o con la struttura commissariale per l'emergenza Covid di Domenico Arcuri. Di Donna ed Esposito sono, al momento, indagati a piede libero per traffico d'influenze dalla Procura di Roma.

FAVORITISMI

«Da tre anni a questa parte il professor Guido Alpa è fatto oggetto di una continua, virulenta ed infamante campagna mediatica», esordiscono gli accademici nostrani. «Gli vengono attribuiti», proseguono, «inesistenti favoritismi concorsuali nei confronti dell'ex presidente del Consiglio professor Giuseppe Conte, oscure relazioni di potere politico ed economico, comportamenti disonesti se non illeciti».

«Noi che conosciamo il professor Alpa da anni, qualcuno anche da più di quaranta, sentiamo il dovere di far sentire, alta, la nostra voce a testimonianza della statura scientifica e morale del professor Alpa (nome ripetuto due volte nella stessa frase, forse perché temevano che il lettore non avesse capito chi fosse il soggetto chiamato in causa, ndr). Del suo equilibrio e della sua ponderazione.

Del suo davvero straordinario percorso di ricerca che ne fa uno dei non molti giuristi italiani con una reputazione internazionale. Del suo stile e della sua correttezza professionale che lo hanno portato per ben 10 anni a , presiedere il Consiglio nazionale forense, l'istituzione pubblica che rappresenta gli oltre 200.000 avvocati italiani».

La lettera prosegue: «Ma soprattutto vogliamo affermare a voce alta - in faccia a rappresentazioni grottesche e frutto di crassa ignoranza - che Guido Alpa ha saputo rappresentare, e tutt' ora rappresenta, in continuità con il suo Maestro Stefano Rodotà, una visione del diritto dalla parte dei soggetti marginali; del diritto come espressione di umanesimo e di cultura; della Giustizia come cuore dello stato di diritto.

Una passione civile che da 50 anni trasmette, attraverso le centinaia di suoi libri e migliaia di saggi, a colleghi e a generazioni di giovani studiosi». «Troviamo vergognosa la campagna che contro di lui viene rivolta e ci rivolgiamo alle Istituzioni dello Stato- che nel corso di questi decenni Alpa ha servito con generosità e discrezione e che dunque ben ne conoscono le qualità - perché da questa aggressione giudichino non la vittima, ma l'infimo livello degli aggressori», concludono, con un tono da giorno da giudizio, i professori.

Scorrendo l'elenco delle firme ne balza all'occhio una in particolare, quella di Giovanni Bruno, ordinario di diritto privato alla Sapienza. Per chi non lo conoscesse, Bruno, classe 1973, iniziò la sua carriera accademica come cultore della materia proprio presso la cattedra di diritto privato di Alpa.

Divenuto commissario straordinario sotto il governo Conte della società Condotte, per volume d'affari la terza impresa di costruzioni del Paese, Bruno nell'ambito dei suoi poteri ha poi conferito incarichi legali per centinaia di migliaia di euro ad Alpa. Per la cronaca, Bruno conosce Conte da tempo avendo frequentato con l'ex premier la fondazione Tardini del cardinale Achille Silvestrini.

RENZI ALL'ATTACCO

Su questa vicenda è intervenuto Matteo Renzi nella sua enwes: «Attendiamo con simpatia e curiosità il momento in cui Conte smetterà di parlare del presunto 1% di Italia viva per iniziare a parlare del presunto 5% che il suo amico Di Donna chiedeva agli imprenditori interessati a stare nel business delle mascherine.

Che poi l'1% di Iv è un dato sicuramente inventato, il 5 dell'avvocato amico di Alpa e Conte, vedremo». E a proposito di indagini e magistrati, dopo la sferzata del capo dello Stato, arriva quella del vice presidente del Csm David Ermini che ha sollecitato una riforma della magistratura che contrasti il «carrierismo» e le «consorterie clientelari» delle toghe. Il progetto di riforma a cui ha lavorato la Guardasigilli Marta Cartabia è fermo da diversi mesi presso la Commissione Giustizia della Camera.

