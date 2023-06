UN’ALTRA COPPIA CHE SCOPPIA? CHIARA NASTI E MATTIA ZACCAGNI HANNO SMESSO DI SEGUIRSI SUI SOCIAL A UNA DECINA DI GIORNI DAL LORO MATRIMONIO. È UN SEGNALE DI UNA CRISI IN VISTA DEL MATRIMONIO O SI TRATTA DI UNO SCAZZO TEMPORANEO? - GLI OCCHIUTI FOLLOWER HANNO NOTATO CHE LEI HA “CHIUSO” IL SUO PROFILO INSTAGRAM RENDENDOLO PRIVATO E POI HA RIPRESO A SEGUIRE ZACCAGNI CHE PERÒ… NON HA RICAMBIATO - I DUE CONVOLERANNO A NOZZE IL 20 GIUGNO E LO SCORSO NOVEMBRE È NATO IL LORO BAMBINO...

Estratto da www.leggo.it

zaccagni chiara nasti

Crisi in vista tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni? La coppia, da poco genitori del piccolo Thiago, dovrebbe sposarsi tra pochi giorni (la data è fissata al 20 giugno) e in diverse occasioni l'influencer ha mostrato i preparativi in corso per le nozze.

Dalle partecipazioni, in cui si vede il luogo in cui sarà celebrata a Roma la funzione, la scelta del suo vestito, l'allestimento in corso. A pochissimi giorni dal matrimonio però alcuni fan hanno notato dei dettagli preoccupanti.

I due sembra abbiano smesso di seguirsi sui social. Di per sé potrebbe non significare nulla, ma in un periodo in cui i social rivestono così tanta importanza, soprattutto tra personaggi famosi, il defollow potrebbe significare una rottura, una crisi tra i due, almeno momentanea.

IL FIGLIO DI MATTIA ZACCAGNI E CHIARA NASTI

La coppia avrebbe quindi smesso di seguirsi reciprocamente, ma poco dopo, sempre i fan più attenti, hanno notato come la Nasti abbia chiuso il suo profilo, rendendolo privato e riprendendo a seguire Zaccagni che però non ricambierebbe. […]

il gender reveal di chiara nasti e mattia zaccagni 10 chiara nasti mattia zaccagni 4 il gender reveal di chiara nasti e mattia zaccagni 1 chiara nasti mattia zaccagni 5 il gender reveal di chiara nasti e mattia zaccagni 9 chiara nasti mattia zaccagni 1 chiara nasti mattia zaccagni e chiara nasti