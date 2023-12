UN’ALTRA FIGURACCIA DELL'ONU – ALLA FINE IL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE NAZIONI UNITE APPROVA UNA RISOLUZIONE CHE CHIEDE MAGGIORI AIUTI A GAZA, MA NON UNA TREGUA IMMEDIATA – 13 VOTI A FAVORE E DUE ASTENSIONI: STATI UNITI E RUSSIA – WASHINGTON È DELUSA PERCHÉ NEL TESTO MANCA LA CONDANNA ALL'ATTACCO DI HAMAS DEL 7 OTTOBRE – TEL AVIV RIBADISCE: “CONTINUEREMO LA GUERRA FINO AL RILASCIO DI TUTTI I RAPITI E ALL'ELIMINAZIONE DI HAMAS NELLA STRISCIA”

++ CONSIGLIO SICUREZZA ONU APPROVA RISOLUZIONE AIUTI A GAZA ++

IL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL ONU

(ANSA) - Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu approva la risoluzione a favore degli Emirati Arabi Uniti che prevede maggiori aiuti a Gaza. La risoluzione è stata approvata con 13 voti a favore, zero voti contrari e due astensioni: Stati Uniti e Russia.

++ LA RISOLUZIONE ONU CHIEDE AIUTI PER GAZA MA NON LA TREGUA ++

(ANSA) - La risoluzione approvata dal Consiglio di sicurezza dell'Onu chiede maggiori aiuti per Gaza, ma non chiede una tregua immediata. Il testo non include neanche l'originaria frase "urgente sospensione delle ostilità". La risoluzione approvata dal Consiglio di sicurezza dell'Onu chiede misure urgenti per consentire un accesso umanitario immediato e sicuro, e per "creare le condizioni per una cessazione sostenibile delle ostilità".

La precedente formulazione invece chiedeva "l'urgente sospensione delle ostilità per consentire un accesso umanitario sicuro e passi urgenti verso una cessazione sostenibile delle ostilità". (ANSA).

++ USA ALL'ONU, DELUSIONE PER MANCATA CONDANNA ATTACCO HAMAS ++

BENJAMIN NETANYAHU VISITA I SOLDATI ISRAELIANI NELLA STRISCIA DI GAZA

(ANSA) - "Sappiamo che molto altro deve essere fatto" per affrontare "questa crisi umanitaria. Ma siamo chiari: Hamas non è interessata a una pace durata. Dobbiamo lavorare a un futuro in cui israeliani e palestinesi vivono fianco a fianco". Lo afferma l'ambasciatrice americana all'Onu Linda Thoms-Greenfield, dicendosi sorpresa e delusa dal fatto che il Consiglio di sicurezza non sia stato in grado di condannare l'attacco di Hamas del 7 ottobre.

"Questa risoluzione parla della gravità della crisi", aggiunge sottolineando che "non c'è più tempo da perdere. Dobbiamo lavorare insieme per alleviare questa immensa sofferenza".

JOE BIDEN CON BIBI NETANYAHU

++ ONU, OFFENSIVA ISRAELE IL VERO PROBLEMA PER AIUTI A GAZA ++

(ANSA) - L'offensiva di Israele è "il vero problema" nella consegna di aiuti alla Striscia di Gaza. Lo afferma il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres.

++ ISRAELE, LA GUERRA CONTINUA PER IL RILASCIO DEGLI OSTAGGI ++

(ANSA) - "Israele continuerà la guerra fino al rilascio di tutti i rapiti e all'eliminazione di Hamas nella Striscia di Gaza". Lo ha detto il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen definendo tuttavia "giusta la decisione del Consiglio di sicurezza che l'Onu garantisca una razionalizzazione nel trasferimento degli aiuti umanitari e assicurarsi che arrivino a destinazione e non ad Hamas".

Israele, ha aggiunto, "continuerà ad agire secondo il diritto internazionale, ma rivedrà tutti gli aiuti umanitari a Gaza per ragioni di sicurezza".

netanyahu biden JOE BIDEN - BENJAMIN NETANYAHU

LLOYD AUSTIN - BENJAMIN NETANYAHU