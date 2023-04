UN’ALTRA GUERRA DELLE CORNA PER I TOTTI - LA TIKTOKER MARTINA DE VIVO, CHE HA ACCUSATO CHANEL TOTTI DI ESSERE STATA L'AMANTE DEL SUO EX FIDANZATO E PADRE DI SUA FIGLIA, PUBBLICA I MESSAGGI CHE HA SCAMBIATO CON L’ALLORA COMPAGNO DOPO AVER SCOPERTO LA CHIAMATA DELLA FIGLIA DEL PUPONE: “NEGHIAMO FINO ALLA MORTE PURE SE C'È LA CHIAMATA?”, LA REPLICA DI LUI: “HAI PERFETTAMENTE RAGIONE IN TUTTO, IO NON RIESCO A STARE SENZA DI TE MATI MERITI TUTTA LA SERENITÀ” – DOPO POCHI MINUTI, LA 21ENNE HA CONDIVISO UN ALTRO SFOGO…

MARTINA DE VIVO 1

Estratto da www.leggo.it

Nuovo capitolo per il caso che ha coinvolto Chanel Totti. […] la tiktoker, Martina De Vivo, l'ha accusata pubblicamente di essere stata l'amante del suo ex fidanzato e padre di sua figlia, Cristian Babalus. […] e ha pubblicato gli screenshot delle chat, che secondo lei sarebbero una "prova" del tradimento.

COSA È SUCCESSO

Ricapitolando quanto è accaduto negli scorsi giorni. Martina De Vivo ha accusato il suo ex fidanzato Cristian di averla tradita con la 15enne Chanel. Il tradimento è stato scoperto dalla stessa Martina che ha notato una chiamata sospetta nel telefono del papà di sua figlia. Dopo questo episodio la tiktoker ha deciso di cacciare Cristian di casa e dopo qualche giorno ha rivelato quanto accaduto sul suo profilo TikTok.

IL MESSAGGIO PUBBLICATO DA MARTINA DE VIVO

Cristian, tuttavia, ha smentito ogni parola[…] E ha ogni accusa mossa nei confronti di Chanel spendendo per la 15enne soltanto belle parole. Ma la telenovela non è finita: […] La ragazza ha replicato all'ex fidanzato condividendo sulle Instagram stories i messaggi che si sono scambiati lei e Cristian poco dopo aver scoperto la chiamata di Chanel.

I MESSAGGI SOSPETTI

«Neghiamo fino alla morte pure se c'è la chiamata? Non te meriti neanche più di parlare, sarebbe inutile perché fai solo schifo e l'importante è che io non voglio più avere a che fare niente con te. Prendi le tue cose e vattene via», […] La replica di lui: «Tu hai perfettamente ragione in tutto, io non riesco a stare senza di te ma dall'altra parte ti meriti tutta la serenità».

totti balla con chanel 1

Pochi minuti dopo Martina De Vivo condivide uno sfogo in cui, ancora una volta, accusa il ragazzo di aver mentito su tutto: «Come diceva lui? Era venuto a prendere i suoi vestiti per andare via e io ho trovato la chiamata. Non mi sembra proprio e un applauso anche per il suo coraggio, lo sa bene che ho anche la foto della chiamata con la data. Io non ho mai infangato nessuno, ho sempre detto solo la verità. Ho pubblicato il video solo dopo che loro hanno messo una foto insieme, una pugnalata nello stomaco specialmente in una situazione del genere».

E conclude: «Io senza parole per lo schifo e le bugie lette sul mio conto, almeno dì la verità e prenditi, anzi prendetevi le vostre colpe! Dopo ciò il discorso lo chiudo qui, non risponderò più a niente che riguardi questa storia. Da oggi finisce qui».

ARTICOLI CORRELATI

MARTINA DE VIVO 5 stories di chanel totti da madonna di campiglio chanel totti in crociera 5 stories di chanel totti da madonna di campiglio 2 CHANEL TOTTI CHANEL TOTTI CONDIVIDE LA STORIA DI CRISTIAN MARTINA DE VIVO 4 MARTINA DE VIVO 2 MARTINA DE VIVO 3