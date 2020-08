UN’ALTRA SCIAGURA SI ABBATTE SULLA CAPITALE: SBARCA A ROMA FRANCESCA PASCALE! - L’EX FIDANZATA DI BERLUSCONI SI E’ SISTEMATA A ROMA NORD IN UN APPARTAMENTINO DI PREGIO, DI DUE VANI PIÙ GARAGE, CHE IL CAV LE HA REGALATO L’ANNO SCORSO - L’IMMOBILE, CHE ERA DI PROPRIETÀ DI UNA DELLE SOCIETÀ DEL BANANA (LA “IMMOBILIARE DUEVILLE”), E’ IN UN PARCO CON VIALETTI, PANCHINE E PISCINA, PROTETTO DA TELECAMERE E VIGILANTI…

Da www.iltempo.it

Francesca Pascale è arrivata a Roma Nord, diventando a tutti gli effetti cittadina della capitale. Alla vigilia della scorsa estate infatti Silvio Berlusconi - con cui da qualche mese si è rotto il fidanzamento - le ha donato un delizioso pied-a-terre in una zona di Roma Nord dove difficilmente rischia di essere perseguitata dai flash dei fotografi.

L'appartamentino di due vani più garage apparteneva da alcuni anni da una delle società del Cavaliere, la Immobiliare Dueville che per altro continua a detenere altri appartamenti a Roma Nord vicino alla Cassia e anche in zona più centrale (vicino a Ponte Sisto) dove un paio di anni fa ha rilevato dall'ex parlamentare azzurro Massimo Maria Berruti un prestigioso appartamento in via delle Zoccolette.

Francesca Pascale con Berlusconi

Quello donato alla Pascale (attraverso una svalutazione dell'immobile nel bilancio della società prima del suo trasferimento) pure in zona meno centrale, è però un piccolo gioiello contenuto in un complesso immobiliare ristrutturato una decina di anni fa e inserito in un parco con vialetti e panchine e una piscina con patio dove prendere il sole indisturbati.

L'intero complesso infatti è protetto da un fitto sistema di telecamere e da vigilanti che difendono la privacy di chi vi abita. La Pascale potrà quindi usare l'appartamentino durante le sue sempre più frequenti visite romane, anche per passare qualche serata con la nuova amica del cuore, Paola Turci con cui ha trascorso parte delle vacanze estive disturbata però dai clic dei paparazzi.