UN’ALTRA STELLINA CHE FA UNA BRUTTA FINE - AMANDA BYNES, EX BAMBINA IDOLO DEI RAGAZZINI, È STATA RICOVERATA IN PSICHIATRIA DOPO ESSERE STATA TROVATA DALLA POLIZIA MENTRE VAGAVA NUDA PER LE STRADE DI LOS ANGELES – LA 36ENNE SOFFRE DI UN DISTURBO BIPOLARE E L’ANNO SCORSO È RIUSCITA A LIBERARSI DALLA TUTELA LEGALE DELLA MADRE DOPO 9 ANNI: TEMPO FA AVEVA DATO FUOCO AL VIALETTO DEL VICINO E… - VIDEO

Amanda Bynes

Amanda Bynes, l'ex star bambina idolo dei ragazzini, è stata ricoverata sotto osservazione in un reparto di psichiatria dopo essere stata fermata dalla polizia mentre vagava per le strade del centro di Los Angeles nuda e senza meta, secondo quanto riporta TMZ.

Il disturbo bipolare

Quasi esattamente un anno fa, nel 2022, Bynes è riuscita a liberarsi dalla tutela legale della madre durata 9 anni. Nel 2013 i medici le avevano diagnosticato un disturbo bipolare e la baby star (oggi 36enne) aveva cominciato a manifestare atteggiamenti pericolosi per sé e per gli altri: in un caso aveva acceso un fuoco nel vialetto che conduceva alla casa del suo vicino, rischiando di ferire il suo cane.

amanda bynes 9

La carriera

Amanda Bynes è stata, tra mìla metà degli anni Novanta e l'inizio dei Duemila, la presentatrice di uno show che portava il suo nome, The Amanda Show, sul canale Nickelodeon.

A partire dal 2002 è stata co-protagonista nella sit-com Le cose che amo di te e ha recitato in alcuni film per teenager come Hairspray - Grasso è bello, She's the Man e Sydney White - Biancaneve al college. Nel 2006 la Bynes finì al primo posto della classifica Le 25 star più attraenti sotto i 25 anni del magazine Teen People, mentre nel 2007 venne descritta da Forbes come la quinta giovane star sotto i 21 anni più pagata, guadagnando due milioni e mezzo ad ingaggio.

