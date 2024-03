25 mar 2024 14:09

UN’ALTRA TRAGEDIA CHE SI DOVEVA EVITARE IN UN CARCERE ITALIANO – UN DETENUTO 31ENNE ECUADORIANO SI È IMPICCATO NEL CARCERE DI TORINO. HA USATO UN CAPPIO RUDIMENTALE RICAVATO DA UN LENZUOLO, LEGANDOSI ALLE SBARRE DELLA FINESTRA – L'UOMO NON DOVEVA ESSERE IN CELLA: ERA UN SOGGETTO GIUDICATO “PSICHIATRICO” E IN ATTESA DI ESSERE TRASFERITO IN UNA “REMS”, UNA RESIDENZA PER L’ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA – È IL 27ESIMO SUICIDIO DIETRO LE SBARRE DA INIZIO ANNO…