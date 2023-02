UN’ALTRA VITTORIA DI DESCALZI SULLA PROCURA DI MILANO - I PM DELLA MADONNINA CHIEDONO L’ARCHIVIAZIONE PER L’AD DI ENI PER LA VICENDA CONGO: LA MOGLIE, MARIE MADELEINE INGOBA, CONTROLLAVA FINO AL 2014 AZIENDE FORNITRICI DI SERVIZI LOGISTICI NAVALI AL CANE A SEI ZAMPE. MA PER LA PROCURA NON È REATO DI “OMESSA DICHIARAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE”, PERCHÉ…

Estratto dell’articolo di Luigi Ferrarella per il “Corriere della Sera”

La moglie dell’attuale amministratore delegato Eni Claudio Descalzi, l‘imprenditrice e principessa congolese Marie Madeleine Ingoba, sino al 2014 controllava (tramite una catena di società facenti capo alla lussemburghese Cardon, posseduta in società con l’uomo d’affari anglo-monegasco Alexander Haly) aziende fornitrici di servizi logistici navali proprio a Eni per 55 milioni di dollari.

Ma ciò non è reato di «omessa dichiarazione di conflitto d’interesse» — motiva ora la Procura nella richiesta di archiviare Descalzi per la vicenda di cui nel 2018 il manager si era dichiarato ignaro — sia perché i rapporti commerciali della moglie erano non con Eni spa (teatro del potere deliberativo di Descalzi) ma con Eni Congo spa; sia perché Ingoba cedette le proprie quote ad Haly l’8 aprile 2014, un mese prima che Descalzi in Eni spa diventasse n.1, sicché il reato sarebbe comunque già prescritto.

Ma soprattutto, scrive il pm Giovanni Polizzi con il visto dell’aggiunto Fabio De Pasquale, le rogatorie al Principato di Monaco sui conti di Haly (che vi si è opposto strenuamente) dal 2018 non hanno avuto risposta, «neppure parzialmente, evento assolutamente anomalo e senza precedenti nell’esperienza di questo Ufficio».

Il procuratore Marcello Viola in un comunicato lima il giudizio in «evento con scarsissimi precedenti», ma la sostanza è la stessa che fonda la richiesta di archiviare anche l’altra accusa a 8 indagati […]: corruzione in Congo per «gli accordi illeciti» […], quando Eni nel 2015, in cambio del rinnovo di permessi petroliferi, sarebbe stata consapevole che dietro la società privata congolese Aogc, alla quale cedeva quote di giacimenti, vi fosse Denis Gorkana, n.1 dell’ente petrolifero statale e vicino al presidente Sassou Nguesso. […]

