10 ott 2020 13:40

C’È UN ALTRO VIRUS DA ESTIRPARE, QUELLO DEI PEDOFILI – MAXI OPERAZIONE DELLA POLIZIA A CATANIA DOVE VENTI PERSONE SONO STATE ARRESTATE PER DETENZIONE E DIVULGAZIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO E ISTIGAZIONE A PRATICHE DI PEDOFILIA – I PORCONI UTILIZZAVANO SISTEMI DI ANONIMI COME TOR E VPN E MESSAGGISTICA CRITTOGRAFATA PER SCAMBIARSI TRA LORO FOTO E VIDEO DI BAMBINI, ANCHE NEONATI…