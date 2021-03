“MUSICA LEGGERISSIMA”. MA GIA’ SENTITA – LA CANZONE DI COLAPESCE-DIMARTINO (CHE A SANREMO SI SONO PORTATI A CASA IL PREMIO 'LUCIO DALLA' ASSEGNATO DALLA SALA STAMPA) FA DISCUTERE SUI SOCIAL: SOMIGLIA MOLTO A “WE ARE THE PEOPLE” DEGLI EMPIRE OF THE SUN, GRANDE SUCCESSO DI QUALCHE ANNO FA, CON ADDIRITTURA UNA SPRUZZATA DI “SE MI LASCI NON VALE” DI JULIO IGLESIAS E DI “FIGLIO DI UN RE” DI CREMONINI. IN REALTÀ SEMBRA TUTTO MOLTO…