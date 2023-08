Estratto dell’articolo di Tommaso Labate per il “Corriere della Sera”

[…] Nelle ultime due settimane la loro frequenza si era diradata fino quasi a farle scomparire, ma il tormentato messaggio social che l’ultima compagna di Silvio Berlusconi ha lasciato l’altro giorno sul suo profilo di WhatsApp — che si concludeva con un disperato «Mi manchi amore mio, Diooooo se mi manchi!» — ha riacceso un interesse che pareva scomparso e ridestato curiosità che sembravano sopite.

Che fine ha fatto l’onorevole Fascina? Sì, si trova sempre a Villa San Martino. Al momento da sola, senza amici e familiari […] con lei c’è il cane Dudù, che gironzola dentro casa come faceva ai tempi in cui c’era anche il Cavaliere […] Non ha in programma alcuna vacanza né ha in mente di allontanarsi da Arcore, a meno di non cedere prima o poi al pressing, asfissiante e amorevole insieme, di chi le sta chiedendo di respirare un po’ di aria di mare.

Di più […] dal giorno del funerale di Silvio Berlusconi la compagna del Cavaliere non avrebbe mai più varcato il cancello della villa di Arcore e quindi non sarebbe mai uscita di casa. Pochissimi contatti col mondo esterno, pochissimi interlocutori politici (ha sentito qualche volta Antonio Tajani, qualche volta anche Matteo Salvini); a parlarci quotidianamente, chiamate in entrata e in uscita, sono i suoi genitori, i figli di Silvio Berlusconi («Li sento tutti indistintamente, sia i più grandi che i più piccoli», ha spiegato in privato) e qualche amico. Già, gli amici.

Alcuni di loro […] confessano di essere «preoccupati» per Fascina. «Vive immersa nel lutto. Non solo non ha finito di elaborarlo ma non ha nemmeno iniziato», dice uno di loro. […] «Chi le vuole bene è abbastanza preoccupato per questa ragazza. Non riesce a venire fuori da questa situazione, non riesce a farsi una ragione della morte di Berlusconi». Di politica, al momento, non c’è neanche da discuterne. Di partecipare alle sedute del Parlamento non se ne parla, di presenziare agli eventi del partito nemmeno.

[…] Si vedrà a settembre, nel momento in cui inizierà la marcia di avvicinamento alle assise di Forza Italia che porterà — nel periodo tra il primo dicembre 2023 e il 28 febbraio 2024 — all’elezione dei delegati comunali e provinciali da cui verrà fuori la platea congressuale che sceglierà il segretario. Il vecchio «blocco Fascina» — dal coordinatore della Lombardia Alessandro Sorte al numero uno degli juniores Stefano Benigni, passando per il sottosegretario Tullio Ferrante — non ragiona come area né pensa da corrente. […]

