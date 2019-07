L’AMORE UCCIDE – IN INDIA UN RAGAZZO DI 22 ANNI SI IMPICCA IN DIRETTA FACEBOOK DOPO AVER SAPUTO CHE LA SUA EX SI STA PER SPOSARE CON UN ALTRO UOMO. SHYAM SIKARWAR, QUESTO IL SUO NOME, HA LASCIATO UNA LETTERA DI QUATTRO PAGINE INDIRIZZATA ALLA FAMIGLIA: “NON POSSO VIVERE SENZA DI LEI” – IL FILMATO È RIMASTO ONLINE ED È STATO VISTO DA ALCUNI SUOI AMICI, POI…. – VIDEO

Simone Corbetta per www.ilmessaggero.it

Un ragazzo di ventidue anni dal cuore spezzato si è impiccato dopo aver detto ad amici e familiari che non riusciva a vivere sapendo che la sua ex fidanzata stava per sposarsi con un altro uomo. Shyam Sikarwar, conosciuto anche con il soprannome Raj, ha postato su Facebook il tragico filmato che lo mostrava impiccato all’interno di un tempio nel villaggio di Rhaiba, nei pressi di Agra, in India.

Secondo quanto riportato da The Times of India, il ventiduenne avrebbe lasciato una lettera di quattro pagine, diretta alla famiglia, in cui chiederebbe scusa per le sue azioni. “Mi manca e non posso vivere senza di lei. Non sopporto il fatto che si sposi con qualcun altro. Lo stress di perderla mi ha colpito a tal punto che ho perso il lavoro”, avrebbe scritto il ragazzo.

la lettera di shyam sikarwar

Ajay Kaushal, un portavoce della polizia, ha riferito: “Il corpo della vittima è stato trovato appeso all’interno dei locali del tempio dai residenti. Durante l’indagine abbiamo scoperto che il ragazzo era disoccupato e depresso poiché la ragazza di cui era innamorato si stava per sposare con qualcun altro”. Poi continua: ”Abbiamo eseguito l’autopsia e consegnato il corpo alla famiglia”.

Sembra che alcuni amici del ragazzo su Facebook siano stati testimoni della tragedia in diretta, come lui aveva annunciato di fare. The Sun ha contattato Facebook per dei chiarimenti. Non sarebbe ancora noto per quanto tempo il video sia rimasto online e da quante persone sia stato visto.

