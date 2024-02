C’È ANCHE ALBERTO FRANCESCHINI, TRA I FONDATORI DELLE BRIGATE ROSSE, TRA QUELLI IDENTIFICATI DALLA DIGOS A MILANO ALLA COMMEMORAZIONE DELL’OPPOSITORE RUSSO ALEXEI NAVALNY. L'EX BR È IL COMPAGNO DI UNA DELLE ATTIVISTE DELL’ASSOCIAZIONE PROMOTRICE “ANNAVIVA” – IL MARCHESE FULVIO ABBATE: “IDENTIFICARE CHI NON PUÒ ESSERE RITENUTO SOSPETTO DI NULLA È UNA FORMA DI INTIMIDAZIONE DA STATO DI POLIZIA, QUALCUNO LO SPIEGHI A PIANTEDOSI”

Identificare chi non può essere ritenuto sospetto di nulla è una forma di intimidazione da stato di polizia, qualcuno lo spieghi a Piantedosi. #Navalnyi #Piantedosi #Russia #PutinIsACriminal #Putin #polizia — Fulvio Abbate (@fulvioabbate) February 19, 2024

Matteo Castagnoli e Chiara Baldi per milano.corriere.it - Estratti

fiori per navalny a milano 4

C’è anche Alberto Franceschini, tra i fondatori delle Brigate Rosse, tra gli identificati di domenica dalla Digos alla commemorazione dell’oppositore russo Alexei Navalny. Franceschini è il compagno di una delle attiviste dell’associazione promotrice «Annaviva». I manifestanti si erano dati appuntamento al giardino Anna Politkovskaja, alla stazione Garibaldi a Milano.

«È capitato pure a me nella vita di essere identificato. Non comprime una qualche libertà personale», ha commentato lunedì il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a Milano per sottoscrivere un accordo regionale sui beni confiscati alla criminalità organizzata. «L’identificazione delle persone — ha chiarito — è un’operazione che si fa normalmente per il controllo del territorio. Il personale mi è stato riferito che non avesse piena consapevolezza».

ALBERTO FRANCESCHINI TRA GLI IDENTIFICATI A MILANO ALLA COMMEMORAZIONE DI NAVALNY

Sabato in Questura era arrivato un preavviso via mail, come normalmente accade, a nome del presunto organizzatore Boris Gonzhalenko che annunciava tre presenti. Secondo quanto spiegato da via Fatebenefratelli, la pattuglia degli agenti in borghese, trovatasi di fronte un gruppo maggiore di persone, è intervenuta proprio per identificare Gonzhalenko.

Lunedì pomeriggio gli attivisti dell’associazione «Annaviva» hanno replicato l’omaggio a Navalny, ancora al giardino Politkovskaja e sempre lasciando dei fiori. «Quando siamo arrivati la polizia era già lì. Ci hanno chiesto i documenti qualificandosi — ha raccontato Marina Davydova, portavoce dell’associazione —. Volevamo fare quello che altri russi non possono permettersi altrove».

