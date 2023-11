C’È (ANCHE) LA MANO DI MOSCA DIETRO ALLE STELLE DI DAVID COMPARSE SUI MURI DI PARIGI – UNA COPPIA DI MOLDAVI, ARRESTATI PER GLI EPISODI DI ANTISEMITISMO NEL 14ESIMO ARRONDISSEMENT, CONFESSA DI ESSERE STATA INCARICATA DA “UN INDIVIDIO IN RUSSIA” – L’INDAGINE DELLA MAGISTRATURA INCROCIA I TIMORI DEL CONTROSPIONAGGIO FRANCESE. E MOLTE ANTENNE DI INTELLIGENCE EUROPEE SI STANNO DRIZZANDO PER LA SIMULTANEITÀ DI QUESTI EPISODI...

Estratto dell’articolo di Jacopo Iacoboni per www.lastampa.it

stelle di david su palazzi e negozi a parigi

Le stelle di David stanno cominciando a comparire di nuovo un po’ ovunque, sui muri delle metropoli europee. Parigi, Milano, Roma, Vienna... E questo lo hanno notato tutti.

Molte meno persone sanno che c’è un’indagine, in Francia, sull’origine di uno di questi episodi di affissione del simbolo che i nazisti usavano come metodo di identificazione degli ebrei, nella stagione in cui li hanno avviati al genocidio. E questa indagine sta aprendo scenari inquietanti, perché c’è una confessione e delle impronte digitali su almeno una di queste operazioni.

In Francia le stelle di David erano comparse nei pressi di abitazioni e negozi di ebrei mentre in Austria era finito nel mirino persino un cimitero, dato alle fiamme con tanto di svastiche. A Parigi stelle di David erano state dipinte nei pressi di abitazioni e negozi di ebrei. […]

E nei giorni precedenti sulle facciate di edifici e negozi di ebrei a Saint-Ouen, Saint-Denis e Aubervilliers, nei sobborghi parigini.

Non è chiaro se vi sia una mano unica, ma su un episodio investigatori e controspionaggio francese hanno messo gli occhi: l’arresto di due moldavi, un uomo di 33 anni e una donna di 29 anni, che si trovavano illegalmente in Francia, e il 27 ottobre sono stati rinchiusi in un centro di detenzione preventiva, accusati in particolare per gli episodi del decimo arrondissement (aver messo stelle di David su una scuola e i suoi dintorni).

Secondo fonti di radio Europe 1, i moldavi hanno riferito agli investigatori di essere dei meri esecutori, hanno detto di esser stati incaricati da «un individuo in Russia». In quei giorni, come nota il collettivo investigativo indipendente russo “Agentsvo”, la propaganda russa di stato ha dedicato una copertura intensiva all’antisemitismo in Francia.

«Il numero delle manifestazioni di antisemitismo è in aumento in Francia», ha scritto l'agenzia statale russa RIA Novosti, a proposito della comparsa delle stelle di David, inquadrate con dovizia. Sul sito di Radio Sputnik è apparso un articolo dal titolo «La Francia non può (e non vuole) combattere l’antisemitismo».

L’indagine in Francia è ovviamente secretata, e secondo fonti de La Stampa se ne sta ovviamente interessando anche il controspionaggio francese.

[…] Sui moldavi si procederà all’espulsione, ma senza una particolare fretta, perché continueranno a essere interrogati. Il pubblico ministero ha dichiarato che «gli autori delle molteplici etichette osservate martedì (non) sono ancora stati identificati». Il fatto che ci sia in almeno un caso, nel cuore di Parigi – città ovviamente strategica e vittima di alcuni dei più gravi attentati jihadisti e antisemiti degli anni recenti – è stato discretamente notato anche da altre intelligence europee.

Perché i pattern di diffusione improvvisa della Stella sono molto rapidi e simultanei, un po’ ovunque, e questo inquieta due volte. Anche episodi dei quali non si conoscono i responsabili, per esempio stelle sono comparse almeno in due casi nei giorni scorsi a Milano, inclusi muri di un palazzo in cui abita una professoressa di origini ebraiche, e a Roma è apparsa associata alla foto di un bambino rapito da Hamas.

STELLE DI DAVID SULLE CASE A PARIGI

Naturalmente sono storie distanti, e non è possibile ricondurle a una mano unica, e soggetti locali pro Palestina possono combinarsi a livelli diversi di estremismo e radicalismo. Evidentemente però senza escludere che qualcuno ci stia soffiando sopra, anche dall’estero, o sotto il manto delle organizzazioni “caritatevoli”.

