Paola De Carolis per il "Corriere della Sera"

«Una delle conseguenze di una vita lunga è essere costretti a dire addio a tante persone care», ha detto al Daily Telegraph una fonte vicina ai reali. Per Elisabetta, 95 anni, negli ultimi tempi gli addii sono stati diversi e dolorosi. Durante le feste, la sovrana ha perso una delle dame di compagnia cui era più affezionata, Diana Maxwell, Lady Farnham. La baronessa, che si è spenta a 90 anni, era al fianco di Elisabetta da quasi mezzo secolo, l'aveva accompagnata nei viaggi più importanti ed era la donna che la regina aveva voluto accanto a sé per i festeggiamenti del Giubileo di Diamanti, nel 2012, quando il principe Filippo era stato ricoverato per un'infezione.

È un decesso che appesantisce ancora il bilancio del 2021, già segnato dalla morte del marito Filippo, ad aprile, e all'inizio di dicembre dalla scomparsa a 101 anni dell'amica e confidente Ann Fortune FitzRoy, duchessa di Grafton. «Se per tanti è un periodo di allegria e felicità, Natale», aveva ammesso la regina nel discorso televisivo, «può essere difficile per chi ha perso qualcuno. Quest' anno, soprattutto, capisco perché».

È mancata, dai festeggiamenti dei Windsor, «la risata familiare» del principe di Edimburgo. Ora si snellisce anche il giro di amiche di vecchia data: è sulle dame di compagnia, generalmente cinque, che Elisabetta fa affidamento non solo per scambiare due chiacchiere ma anche per rispondere alla corrispondenza, portare a spasso i cani, prendersi cura dei cavalli. Lady Farnham aveva il titolo di Lady of the Bedchamber e, stando a Dickie Arbiter, a lungo addetto stampa dei reali, è stata di grande conforto per Elisabetta.

«Tutti a palazzo le volevamo bene», ha spiegato. «Era sempre di buon umore, spiritosa, elegante. Molto gentile con i nuovi arrivati. Per la regina è un momento triste». La capogruppo ora è Susan Hussey, baronessa di North Bradley, 82 anni, al servizio di Elisabetta dalla nascita del principe Andrea, nel 1960. Ma non è solo l'età ad aver aggravato la solitudine della sovrana: il duca di York, che stando a indiscrezioni da bambino era il figlio prediletto di Elisabetta, è accusato di aver violentato Virginia Giuffre, una delle vittime del giro di traffico di minorenni di Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell.

Privatamente continua a far visita alla madre, ma non è coinvolto in eventi ufficiali o nelle riunioni di famiglia. Il suo destino è appeso alla causa intentata contro di lui a New York: ieri è stato reso pubblico l'accordo raggiunto con Epstein da Giuffre, che per mezzo milione di dollari nel 2009 si impegnò a non perseguire per vie legali l'imprenditore statunitense o «altri potenziali imputati».

Spetterà ai legali del principe, ora, accertare se l'accordo libera il duca dall'obbligo di rispondere delle accuse. Una decisione dolorosa per la regina è stata anche quella di Harry, adorato nipote, che si è trasferito in California con la moglie Meghan e ha allentato i legami con i Windsor, arrivando anche ad accusarli di razzismo.

