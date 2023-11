9 nov 2023 16:49

L’ANTITRUST AVVIA UN’ISTRUTTORIA SULL’AUMENTO DEI PREZZI DELLE BOTTIGLIE DI VETRO PER IL VINO: COINVOLTE 9 SOCIETÀ - IL SOSPETTO È CHE LE AZIENDE SI SIANO COORDINATE, ALL’INCIRCA A PARTIRE DAL 2022, PER EVITARE IL CONFRONTO CONCORRENZIALE - SECONDO LE RECENTI RIVELAZIONI DI COLDIRETTI E FILIERA ITALIA, NEGLI ULTIMI 18 MESI IL COSTO DEL VETRO PER LA REALIZZAZIONE I BOTTIGLIE È AUMENTATO DEL 58%. UN AUMENTO DEI PREZZI INCONTROLLATO CHE CONDIZIONA LA COMPETITIVITÀ DEL VINO MADE IN ITALY…