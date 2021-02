L’ARTE DI NON PASSARE INOSSERVATA – LADY GAGA È APPRODATA A ROMA PER LE RIPRESE DEL FILM DI RIDLEY SCOTT SUL DELITTO GUCCI IN CUI VESTIRÀ I PANNI DI PATRIZIA REGGIANI. E A PROPOSITO DI PANNI: LA GERMANOTTA, CHE HA ABBANDONATO IL BIONDO PLATINO, È STATA PAPARAZZATA CON UN TRASHISSIMO CAFTANO MACULATO (POCO IMPORTA SE È DI "CELINE") E UN TACCO A SPILLO FIRMATO "JIMMY CHOO" (PRESTO CAPIRÀ QUANTO SIA IMPOSSIBILE CAMMINARCI SUI SAMPIETRINI) – LA CANTANTE RIMARRÀ NELLA CAPITALE ALMENO PER UN MESE E ABITERÀ IN UN ATTICO: NIENTE HOTEL PER PAURA DI… - VIDEO

Da "www.ilmessaggero.it"

lady gaga a roma

Lady Gaga è arrivata a Roma. La cantante, appena ha messo piede nella Capitale, è subito stata paparazzata mostrando un nuovo look: Gaga ha detto addio al biondo platino sfoggiato per l’Inauguration Day di Joe Biden ed è tornata al castano. Lady Germanotta vivrà in Italia almeno per il prossimo mese per partecipare alle riprese del film dedicato al delitto Gucci dove vestirà i panni di Patrizia Reggiani.

Per partecipare alle riprese, che si terranno in giro per l'Italia, Lady Gaga si è trasferita a Roma, dove ha preso un attico in affitto in centro. La casa italiana di Lady Gaga affaccia sui Fori Imperial. La scelta di prendere in affitto un appartamento si deve alla volontà di non alloggiare in hotel. Con la pandemia globale da Coronavirus, infatti, l’artista ha deciso di tutelarsi evitando di alloggiare negli alberghi della città preferendo un appartamento.

lady gaga patrizia reggiani lady gaga patrizia reggiani 1 patrizia reggiani e maurizio gucci patrizia reggiani patrizia reggiani lady gaga patrizia reggiani 2

alessandra e allegra gucci alessandra e allegra gucci 3 maurizio gucci paola franchi patrizia reggiani 5 patrizia reggiani 11 maurizio gucci patrizia reggiani e le figlie MAURIZIO GUCCI E PATRIZIA REGGIANI PATRIZIA REGGIANI PATRIZIA REGGIANI A MILANO COL PAPPAGALLO FOTO LAPRESSE lady gaga 1 PATRIZIA REGGIANI A MILANO COL PAPPAGALLO FOTO LAPRESSE patrizia reggiani lady gaga nel video di '911' 18 lady gaga lady gaga 1 lady gaga nel 2011 al party post cfda fashion awards lady gaga al met gala 2019 lady gaga 4 lady gaga 8 lady gaga 9 lady gaga donatella versace lady gaga lady gaga lady gaga 5 lady gaga 7 lady gaga lady gaga lady gaga 4 lady gaga 5 lady gaga 2 PATRIZIA REGGIANI lady gaga 3 lady gaga PATRIZIA REGGIANI MAURIZIO GUCCI E PATRIZIA REGGIANI alessandra e allegra gucci 2 MAURIZIO GUCCI E PATRIZIA REGGIANI maurizio gucci alessandra e allegra gucci con la nonna patrizia reggiani con madre e figlie patrizia reggiani 3