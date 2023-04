L’ARZILLA CRIMINALE - NEGLI STATI UNITI UNA DONNA DI 78 ANNI È STATA ARRESTATA CON L'ACCUSA DI RAPINA IN BANCA - LA SIGNORA, GIA' ARRESTATA ALTRE DUE VOLTE SEMPRE PER RAPINA, È ENTRATA IN UNA BANCA A KANSAS CITY INDOSSANDO UNA MASCHERINA, OCCHIALI DA SOLE E GUANTI IN LATTICE - SI È AVVICINATA ALLO SPORTELLO E HA FATTO SCIVOLARE SOTTO UN BIGLIETTO CON LA SCRITTA, “HO BISOGNO DI 13 MILA DOLLARI IN BANCONOTE DI PICCOLO TAGLIO”. E' ANDATA VIA LASCIANDO UN ALTRO BIGLIETTO ALL'IMPIEGATO, “MI DISPIACE, NON INTENDEVO SPAVENTARLA”. DOPO IL FURTO È SALITA SULLA SUA AUTO ED È SCAPPATA...

(ANSA) - NEW YORK, 10 APR - Una donna di 78 anni è stata arrestata con l'accusa di rapina in banca. Lo scrivono i media americani sottolineando che si tratta della terza volta. In quella che sembra una scena tratta da un film, Bonnie Gooch è entrata nella Goppert Financial Bank a Kansas City, in Missouri, indossando una mascherina N95 nera, occhiali da sole e guanti in lattice.

Si è avvicinata allo sportello e ha fatto scivolare sotto un biglietto con la scritta, 'Ho bisogno di 13 mila dollari in banconote di piccolo taglio'. E' andata via lasciando un altro biglietto all'impiegato, 'Mi dispiace, non intendevo spaventarla'. Dopo il furto è salita sulla sua auto, una Buick Enclave ed è scappata.

E' stata fermata poco dopo dalla polizia e gli agenti erano ignari del fatto che si trattasse di un'anziana signora. Il denaro era sparso sul pavimento dell'auto e la donna emanava un forte odore di alcol. I precedenti della Gooch risalgono al 1977 e al 2020, in quest'ultima occasione aveva presentato all'impiegato un biglietto di buon compleanno con la scritta, 'Questa è una rapina'.