DAGONEWS

schermata 2020 04 17 alle 17.48.08

Se c’è un solo motivo al mondo per farsi piacere il coronavirus è che è riuscito a bloccare il referendum nazionale per prolungare la permanenza in carica di Vladimir Putin. La proposta di continuare per altri due anni dopo la fine del suo mandato nel 2024 doveva essere presentata alle persone mercoledì prossimo. Ma grazie al Covid-19 il voto è stato rinviato.

putin's people di catherine belton

Visto il controllo che detiene sul potere e un'opposizione silenziosa, non c’erano dubbi sul modo in cui sarebbe andata: il risultato sarebbe stato che la Russia si sarebbe ritrovato Putin presidente a vita.

Ma ora c'è una pausa, seppur breve, alla sua incessante marcia verso la supremazia autocratica incontrastata. Anche il duro Vlad deve inchinarsi al virus ed è quasi un sollievo. Perché nei 20 anni trascorsi da quando ha preso la presidenza, nessuno in casa è riuscito a ostacolarlo senza essere rimosso, imprigionato, ucciso, intimidito o corrotto.

cremlino

Vlad ha trasformato una nazione post-comunista che arrancava in una nazione temuta e aggressiva.

La Russia di Putin ora può ficcare le dita nella politica, nella diplomazia, nel campo militare e finanziario di tutto il mondo con implicazioni preoccupanti per tutti noi.

Come questo uomo nato apparentemente dal nulla sia stato capace di questa ascesa napoleonica da consigliere del sindaco di San Pietroburgo a uomo dal potere assoluto è probabilmente la più grande storia del 21° secolo.

boris berezovsky

La giornalista Catherine Belton, ex corrispondente di Mosca del Financial Times, ha scritto un libro, “Putin’s People: How the KGB Took Back Russia and Then Took on the West”, che gli esperti occidentali della Russia moderna considerano vitale per la nostra comprensione del fenomeno Putin.

La sua tesi è davvero agghiacciante. Quando l'Unione Sovietica si è disintegrata nel 1991 e il comunismo ha lasciato il posto a una forma improvvisata di democrazia, il KGB, l'esercito di spie, truffatori e poliziotti segreti di Mosca, è scomparso dai radar. Ma non erano andati via per sempre, non erano stati sconfitti, aspettavano solo il momento giusto.

mikhail khodorkovsky

Il loro momento è arrivato quando gli oligarchi, che gestivano la Russia dopo aver fatto enormi fortune nel petrolio, nel gas e nei minerali nel caos economico e politico degli anni di Eltsin, hanno catapultato alla presidenza l’apparentemente malleabile Putin.

Lo hanno promosso come loro uomo per risollevare il Paese e portarlo a una parvenza di democrazia liberale. Non si aspettavano che il suo mandato sarebbe durato più di quattro anni e soprattutto non prevedevano che Putin fosse la quintessenza del KGB. Lui, che aveva spiato l'Occidente ai vecchi tempi comunisti, ribaltato le sorti di uomini d'affari occidentali, rubando segreti industriali, contrabbando, aveva giurato fedeltà ai suoi vecchi amici e non i sarebbe tirato indietro.

vladimir putin 4

Con Putin al posto di guida, sostiene Belton, il KGB è tornato al controllo della Russia e la sua presa sul paese è più forte che mai. La sua agenda - presa avidamente dal cosiddetto siloviki (la parola significa "uomini forti") che reclutava dai vecchi ranghi - era di rendere di nuovo la nazione potente sia in casa che all’estero. Una scalata che passava attraverso il riciclaggio di denaro sporco, la corruzione, la frode, i rake-off, i fondi neri e il furto. La Russia di Putin sarebbe diventata non solo un'autocrazia ma una cleptocrazia.

vladimir putin agente del kgb

Ribaltò il rapporto di potere con gli oligarchi che lo avevano sponsorizzato, facendoli lavorare per lui. Il risultato, scrive Belton, è stato "un sistema in cui tutte le imprese di qualsiasi dimensione dipendevano dal Cremlino. I magnati dovevano servire lo stato per preservare la loro posizione e ricchezza".

Coloro che facevano resistenza hanno scoperto che la polizia bussava alle loro porte con mandati di arresto per evasione fiscale, frode o altri crimini. Alcuni scapparono, come il magnate dei media Boris Berezovsky, ritrovato morto nella sua vasca da bagno in Inghilterra.

vladimir putin e le figlie ekaterina e maria

Alcuni andarono in prigione. Fu il caso dell'uomo più ricco della Russia, il magnate del petrolio Mikhail Khodorkovsky che mentre stava salendo sul suo jet privato in Siberia, è stato raggiunto da un commando che lo ha arrestato.

Gli altri hanno ceduto e hanno fatto quello che gli era stato chiesto. Roman Abramovich, secondo Belton, ha acquistato il Chelsea FC su istruzione di Putin, come modo per rafforzare il prestigio russo in Occidente. Ma anche quelli più vicini a lui non sono mai stati al sicuro, soprattutto se diventavano troppo potenti.

putin

Belton descrive un percorso negli anni fatto di manovre finanziarie losche, di giochi di prestigio, di trattative dietro le quinte, di "prestiti" dalle banche statali, di contraccolpi sui contratti che Putin e i suoi cortigiani hanno messo in moto per attirare la ricchezza. Con queste manovre sono riusciti a fare soldi in nero all’estero per un valore che si stima di 640 miliardi di dollari, mentre nel loro paese ostentavano le ricchezze, con yacht e aerei privati e vasti palazzi. Uno di loro aveva un garage per 15 auto e una box per le pellicce.

Nel frattempo, i diritti umani, la libertà e lo stato di diritto venivano annientati. I governatori locali sono stati privati della loro autorità. Il dissenso è stato soppresso. I tribunali hanno agito come un braccio del Cremlino. I giudici hanno seguito la linea.

vladimir putin con medvedev nel 2008

Sebbene la Russia fosse apparentemente una democrazia, la realtà era che Putin si comportava come monarca feudale, un tiranno, uno zar come Pietro il Grande, circondato dai suoi scagnozzi, i suoi boiardi, che dovevano la loro fedeltà e la loro vasta ricchezza a lui.

Belton trova vergognoso che l'Occidente, che aveva lavorato e poi accolto con favore la fine del comunismo in Russia, abbia accettato questo ritorno all'autocrazia.

putin

Non solo. I banchieri e i broker a Londra, in particolare, sono caduti loro stessi ai piedi dello zar, felici di girare la testa e non vedere mentre le loro fortune erano nascoste nei paradisi offshore. Il denaro russo che ha girato negli anni a Londra ha fatto guadagnare alla capitale il soprannome di "Londongrad" o Moskva-na-Thames, Mosca-sul-Tamigi.

Negli Stati Uniti, Donald Trump, prima di diventare presidente, fece affari con i russi per salvare ed espandere il suo impero immobiliare.

la conferenza stampa di fine anno di vladimir putin 13

L'avidità ha trionfato sui principi, con il risultato che l'Occidente, seguendo scrupolosamente il proprio istinto di fare soldi, si è lasciato infiltrare.

Belton avverte: «La debolezza del sistema capitalista occidentale, in cui il denaro alla fine supera tutte le altre considerazioni, l'ha lasciato completamente aperto alla manipolazione del Cremlino».

la conferenza stampa di fine anno di vladimir putin 23

A peggiorare le cose è che i siloviki sono sempre in missione, non solo per diventare molto ricchi, ma per usare quella ricchezza per minare l'Occidente. Sotto il comunismo, il KGB aveva visto l'Occidente come suo nemico. I suoi successori, guidati da Putin, si sentono dei pari.

Sotto di lui, la Russia, che un tempo era stata adombrata sulla scena mondiale, è tornata potente. Nella sua nuova veste, la FSB ha adottato i trucchi del vecchio KGB, causando disagi in Occidente.

zelensky merkel macron putin

I suoi soldi sostengono gli estremisti politici, di destra o di sinistra: non importa la causa, l'obiettivo è creare scompiglio. Agli occhi di Putin e dei suoi compari, la guerra fredda non è mai finita, è appena entrata in una nuova fase. Siamo stati avvertiti.

