distruzione a gaza

HEZBOLLAH RIVENDICA IL LANCIO DI MISSILI SU ISRAELE

(ANSA-AFP) - Il gruppo libanese Hezbollah, sostenuto dall'Iran, ha rivendicato il lancio di missili oggi contro Israele come rappresaglia per l'uccisione di tre dei suoi membri all'inizio della settimana. Hezbollah ha "preso di mira una posizione sionista... di fronte al villaggio di Dhayra, con missili guidati", in una "risposta ferma agli attacchi sionisti... che hanno portato al martirio di alcuni fratelli", ha dichiarato il gruppo in un comunicato.

razzi partono da gaza

ESERCITO ISRAELIANO, ATTACCATA UNIVERSITÀ ISLAMICA A GAZA

(ANSA) - L'esercito israeliano ha reso noto di aver attaccato l'Università islamica a Gaza. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui l'ateneo "era usato come centro di addestramento per operativi militari dell'intelligence e per lo sviluppo della produzione di armi".

ESERCITO ISRAELE, COLPIAMO GAZA SU 'SCALA SENZA PRECEDENTI'

soldati israeliani in un kibbutz

(ANSA) - Mentre continuano a risuonare le sirene di allarme nel sud di Israele per il lancio di razzi, Israele sta colpendo nella Striscia su "scala senza precedenti".

lo ha detto il generale Omer Tishler capo di staff dell'aviazione militare israeliana. "Stiamo attaccando la Striscia" con questa modalità "perché quello che accade qui è qualcosa che non è mai accaduto prima. C'e' un nemico che tira razzi e attacca la popolazione civile".

SANITÀ GAZA, 1055 MORTI E 5184 FERITI

(ANSA) - E' arrivato a 1.055 il numero dei morti a Gaza con 5.184 feriti. Lo riporta il ministero della sanità di Gaza.

soldati israeliani al confine con la striscia di gaza

GAZA, ALLE 14 STOP ALL'ULTIMA CENTRALE ELETTRICA

(ANSA) - Gaza resterà senza corrente elettrica intorno alle 14:00 ora locale (le 13:00 in Italia): lo ha detto Jalal Ismail, dell'Autorità per l'energia di Gaza, come riporta Sky News. "La centrale elettrica smetterà di funzionare completamente oggi alle 14:00 a causa dell'esaurimento della quantità di carburante necessaria per farla funzionare", ha dichiarato Ismail. In precedenza, il presidente dell'Autorità palestinese per l'energia, Thafer Melhem, aveva ipotizzato che la Striscia avesse ancora tra le 10 e le 12 ore di elettricità.

il sistema iron dome in funzione contro i razzi palestinesi

ISRAELE, ALMENO 60 I RAPITI A GAZA

(ANSAmed) - Israele ritiene che nelle mani di Hamas a Gaza ci siano almeno 60 israeliani, militari e civili. ''Abbiamo aggiornato per ora 60 famiglie di rapiti'' ha detto il portavoce militare Daniel Hagari. Ha aggiunto che l'esercito ha preparato un centralino da cui i parenti dei rapiti possono ricevere aggiornamenti e a cui possono essere dirette nuove testimonianze.

kamala harris joe biden antony blinken la risposta di israele all attacco di hamas razzi da gaza intercettati da iron dome cadaveri portati via dai soldati israeliani dal kibbutz di kfar aza palestinesi dopo gli attacchi di israele macerie a gaza. donna palestinese tra le macerie a gaza soldati israeliani tra i cadaveri soldati israeliani palestinesi piangono la morte di un bambino a gaza soldati israeliani trasportano un cadavere guerra israele gaza macerie a gaza dopo gli attacchi israeliani distruzione a gaza il sistema iron dome in funzione macerie a gaza dopo gli attacchi israeliani