Estratto dell’articolo di Luigi Ferrarella per il “Corriere della Sera”

MIGRANTI ALLA STAZIONE CENTRALE DI MILANO

Tra un campo di trafficanti in Libia, in attesa che i familiari in Marocco pagassero il suo riscatto chiesto via foto social di una pistola alla tempia, e l’attraversamento di un confine desertico a piedi, nel miraggio dell’imbarco poi per Lampedusa, «la migrazione ha costituito un fattore patogeno, aggravando in un post-adolescente i preesistenti aspetti di disregolazione del comportamento».

Per la prima volta, a collegare odissea della migrazione e caduta poi nell’illegalità, riconoscendo una parziale «incapacità di intendere e volere» destinata a valere nel futuro processo l’annessa limatura della pena, è la perizia di due psichiatri disposta dal Tribunale di Milano: cioè dal gip Fabrizio Filice che da 7 mesi ha questo 22enne in custodia cautelare per tentata rapina aggravata di un telefonino in Stazione Centrale.

CENTRO DI DETENZIONE MIGRANTI IN LIBIA

[…]

Le peripezie migratorie hanno «dato dimensione fortemente patologica» al «deragliamento clinico manifestato dopo l’arrivo in Italia con un abuso molto più intensivo di sostanze e la messa in atto di comportamenti criminali»; e ora «la sua alta probabilità di recidiva clinico-comportamentale suggerisce un trattamento giuridicamente vincolato», quantomeno «la presa in carico da parte del servizio psichiatrico» in tandem con un Sert per la tossicodipendenza.

