L’AVANZATA DEI TALEBANI NON SI FERMA: CONQUISTATE ANCHE LE CITTÀ DI KANDAHAR E HERAT, LA TERZA PIÙ GRANDE DELL’AFGHANISTAN E EX QUARTIER GENERALE DEL CONTINGENTE ITALIANO. ORA LE MILIZIE JIHADISTE PUNTANO DRITTE SU KABUL - IL GOVERNO PROPONE LA CONDIVISIONE DEL POTERE IN CAMBIO DELLA FINE DELLE VIOLENZE E L’AMBASCIATA USA INVITA GLI AMERICANI AD ABBANDONARE IL PAESE. FORSE IL RITIRO DELLE TRUPPE ALLEATE NON È STATA UN’IDEA GRANDIOSA...

AFGHANISTAN: I TALEBANI CONQUISTANO ANCHE HERAT

(ANSA-AFP) - HERAT, 12 AGO - I Talebani hanno conquistato oggi anche la città di Herat, la terza dell'Afghanistan, nell'ovest del Paese, ed ex quartier generale delle forze italiane. Lo riferiscono i servizi di sicurezza. (ANSA-AFP).

AFGHANISTAN: AMBASCIATA USA AD AMERICANI, LASCIATE PAESE

(ANSA) - WASHINGTON, 12 AGO - L'ambasciata Usa a Kabul ha invitato gli americani in Afghanistan ad abbandonare immediatamente il Paese a causa del deterioramento della situazione sul fronte della sicurezza. (ANSA)

Agli americani viene chiesto di tornare in patria usando i voli commerciali a disposizione, spiegando come la capacità dell'ambasciata di assisterli sia "estremamente limitata" date le difficili condizioni di sicurezza e uno staff a disposizione limitato. L'ambasciata sta comunque offrendo prestiti per il rimpatrio ai cittadini americani che non hanno i soldi necessari ad acquistare un biglietto aereo.

AFGHANISTAN: TALEBANI, ABBIAMO CONQUISTATO KANDAHAR

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - I Talebani affermano di aver preso il pieno controllo di Kandahar, seconda città dell'Afghanistan. Pubblicati online i video dei miliziani che festeggiano nella piazza principale della città. (ANSA).

KABUL A TALEBANI,'CONDIVIDIAMO POTERE SE FERMATE VIOLENZE'

(ANSA-AFP) - ROMA, 12 AGO - I negoziatori di Kabul hanno proposto ai talebani la condivisione del potere in cambio della fine delle violenze in Afghanistan. Lo ha detto all'Afp una fonte del governo che partecipa ai colloqui in Qatar. "Sì, il governo ha sottoposto una proposta al Qatar in qualità di mediatore. La proposta consente ai talebani di condividere del potere in cambio della fine della violenza nel Paese", ha dichiarato la fonte. (ANSA-AFP).

AFGHANISTAN:MOSCA CREDE A CIA QUANDO DICE KABUL CADRÀ PRESTO

(ANSA) - MOSCA, 12 AGO - La Russia si fida della valutazione della Central Intelligence Agency (CIA) degli Stati Uniti, secondo cui Kabul rischia di cadere nei prossimi mesi. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. "Beh, considerando che tutto ciò che accade in Afghanistan è il risultato di venti anni di presenza degli Stati Uniti, ci fidiamo delle valutazioni della CIA", ha detto Lavrov ai giornalisti quando gli è stato chiesto se Mosca condivide l'opinione della CIA che Kabul cadrà in un paio di mesi. Lo riporta Interfax. (ANSA).

