C’AVETE ACCISE! – I BENZINAI CONFERMANO LO SCIOPERO DI 48 ORE, NONOSTANTE L’APPELLO DISPERATO DEL MINISTRO DELLE IMPRESE, ADOLFO URSO. I CONSUMATORI SI SCHIERANO DALLA PARTE DEL GOVERNO E MINACCIANO UNA CONTRO-PROTESTA NEI PROSSIMI GIORNI – TUTTO STO CASINO PER UN CARTELLO DA ESPORRE CON I PREZZI MEDI?

Estratto dell’articolo di Fla. Ama. per “La Stampa”

Lo sciopero è confermato: da domani sera impianti fermi per 48 ore anche in autostrada

Il governo le sta provando tutte per far cambiare idea ai benzinai sullo sciopero convocato per il 25 e 26 gennaio che coinvolgerà anche le pompe self-service.

Per il momento senza troppo successo. Ieri il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha lanciato un appello: «Revocate lo sciopero, è solo un danno per i cittadini». Ma sembra che anche le sue parole siano destinate a non avere alcun effetto . «Lo stop era ed è confermato e le dichiarazioni del ministro sono l'ennesima dimostrazione della confusione in cui si muove il governo in questa vicenda», è la risposta arrivata dai presidenti di Faib, Fegica e Figisc/Anisa.

Le organizzazioni di categoria «hanno sempre sostenuto - sottolineano in una nota congiunta - la necessità di un confronto aperto fino all'ultimo minuto utile prima dello sciopero che era e rimane confermato». E le affermazioni del ministro rischiano «seriamente di chiudere ogni residua possibilità di concludere positivamente la vertenza in atto». La richiesta finale delle organizzazioni è: «Intervenga Palazzo Chigi e dia un segnale sull'intera vertenza».

Anche i consumatori hanno deciso di far sentire la loro voce [...] e minacciano a loro volta un «contro-sciopero» degli automobilisti in tutto il territorio nazionale se la serrata non sarà revocata.

Le iniziative a cui si sta lavorando [...] punteranno a convincere il numero maggiore possibile di persone a non rifornirsi di carburante per due-tre giorni. Oppure di fare il pieno solo ai più convenienti distributori self service, o di pagare il benzinaio col metodo del pos e non con i cash.

[...] Il ministro […] ha ricordato che esistono «zone d'ombra che danneggiano coloro che lavorano in piena onestà» [e] […] ha cercato poi di giustificare le norme che, secondo i gestori, sono più penalizzanti. «L'esposizione del cartellone aiuterà i consumatori a scegliere». […]

