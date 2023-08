20 ago 2023 17:00

L’AVETE RICONOSCIUTA? LA DONNA CHE INTERPRETA LA MAMMA NEL FILM “BARBIE” È AMERICA FERRERA, LA STAR DI “UGLY BETTY” – EX BRUTTO ANATROCCOLO, ORA È DIVENTATA UNA BONONA, E SI È DOVUTA SORBIRE COMUNQUE LE CRITICHE DEGLI HATER, PERCHÉ HA DECISO DI NON ESSERE PIÙ UNA CESSA: PRESA DI MIRA IN PASSATO PERCHÉ ERA TROPPO GRASSA, ORA VIENE CRITICATA PERCHÉ È DIMAGRITA… VIDEO