E’ BASTATO UN RIMPROVERO A SCATENARE UNA VIOLENZA INAUDITA: E’ SUCCESSO A FIRENZE DOVE UN PENSIONATO 70ENNE E’ STATO MASSACRATO CON PUGNI E CALCI DA UN RAGAZZO CON CUI AVEVA AVUTO DA RIDIRE PER UN CANE SENZA GUINZAGLIO: PRESO IL PICCHIATORE, UN 29ENNE CHE È STATO DENUNCIATO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PER LESIONI PERSONALI – VIDEO

https://video.corrierefiorentino.corriere.it/firenze-anziano-massacrato-da-un-giovane-in-pieno-centro-lo-aveva-rimproverato/aa01edf8-8954-4051-88fe-b50ae4b74xlk?vclk=video3CHP%7C23_dicembre_29

PENSIONATO PICCHIATO A FIRENZE

Un rimprovero ha scatenato una violenza inaudita. Un pensionato di 70 anni è stato brutalmente aggredito e picchiato da un ragazzo. È accaduto alle 13 di mercoledì in pieno centro storico, nella zona di Santa Croce. Le immagini mostrano la violenza contro l’anziano che subito dopo è stato portato al pronto soccorso di Santa Maria Nuova: i medici gli hanno diagnosticato 21 giorni di prognosi.

Le immagini mostrano l’anziano che si trova in via de’ Bentaccordi e sta camminando in direzione Santa Croce. Ha solo il tempo di fare pochi passi perché di fronte si trova un ragazzo che lo aggredisce: l’anziano prova a scappare ma l’altro lo insegue fino a quando, una volta raggiunto, lo scaglia contro il muro. A questo punto l’anziano finisce per terra ma la furia dell’aggressione non si ferma. Calci e pugni allo stomaco, sulla schiena e infine sulla testa.

La vittima si mette a urlare e a quel punto alcuni passanti vanno a vedere cosa sta accadendo. Subito dopo chiamano il 118 mentre l’aggressore scappa e l’anziano rimane a terra. I medici arrivano poco dopo assieme ai carabinieri del nucleo radiomobile.

L’anziano sarebbe stato aggredito per un rimprovero ad un cane senza guinzaglio. La diffusione delle immagini – che non sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza del Comune – spostano però la storia in un terreno ben diverso. Quello della violenza pura. I carabinieri devono ancora raccogliere il racconto della vittima, che è fondamentale per attivare una vera e propria inchiesta visto il nuovo codice di procedura penale modificato dall’ex ministra Cartabia.