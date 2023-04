23 apr 2023 14:45

C’È CHI DICE NO – I GIOVANI SI SONO ROTTI LE PALLE DI NON AVERE UNA VITA: CRESCIUTI CON IL TERRORE DI NON TROVARE LAVORO, CON L’INCUBO DI STIPENDI DA FAME E CON DATORI DI LAVORO PRONTI A SPREMERLI, OGGI SONO LORO A DIRE NO – A MILANO NE RISENTE IL SETTORE DELLA RISTORAZIONE DOVE NON SI TROVANO CAMERIERI E CUOCHI: “SE N’È ANDATO IL 30% DEL PERSONALE. UN CUOCO APPENA FORMATO NON ACCETTA UN CONTRATTO DA 63MILA EURO LORDI” – ALTRO CHE VOGLIA DI NON FARE UN CAZZO: SONO LORO A TENERE PER LE PALLE I PATRONI…