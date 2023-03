25 mar 2023 10:20

C’È CHI DICE NO – SUI TEMI ETICI GLI ITALIANI SE NE SBATTONO DELLE POSIZIONI DEI POLITICI E SI DICONO CONTRARI ALLA MATERNITÀ SURROGATA: LA PRATICA VIENE BOCCIATA DAL 65% DEI CITTADINI. SOLO IL 19,7% E' FAVOREVOLE. MA SE LA GESTAZIONE PER ALTRI A PAGAMENTO NON È APPREZZATA, IL 45% E' FAVOREVOLE ALLA REGISTRAZIONE IN ITALIA DEI BIMBI NATI CON QUESTA PRATICA ALL’ESTERO - IL 47% È PER LE ADOZIONI DA PARTE DI COPPIE GAY - IL SONDAGGIO DI PAGNONCELLI