L’EFFETTO DOMINO DELLE FERROVIE ITALIANE: BASTA UN VAGONE MERCI DERAGLIATO A FIRENZE PER BLOCCARE TUTTO IL PAESE – SCENE DA FINE DEL MONDO A ROMA E MILANO, CON PENDOLARI, TURISTI E LAVORATORI IN FILA DA ORE PER CAPIRE COSA FARE – LA CIRCOLAZIONE DELL’ALTA VELOCITÀ È RIPARTITA "GRADUALMENTE" A MEZZOGIORNO. E INTANTO DOPO 8 ORE È STATO TRAINATO VIA L’INTERCITY CHE ERA RIMASTO SENZA ELETTRICITÀ A FIRENZE, DOPO IL DERAGLIAMENTO DEL CARRO DI UN TRENO MERCI SULLA STESSA LINEA… - VIDEO

CARRO DERAGLIATO: PENDOLARI TERMINI, "QUI È UNA VERA ODISSEA"

(ANSA) - Continua il caos alla Stazione Termini di Roma. I pendolari e i turisti sono da ore in un'odissea che sembra loro senza fine: "Purtroppo ho un funerale domani mattina. Ci hanno avvisato una mezz'ora prima della partenza. Siamo disperate", ha detto una signora diretta a Torino, tra le centinaia di persone ferme sulla banchina dopo la lunga attesa all'info point della Stazione Termini di Roma.

Il carro merci deragliato a Firenze sta continuando a creare molti problemi a chi cerca di partire o di arrivare nella Capitale. "Ho un colloquio a Milano domani mattina. Ho 400 numeri davanti a me. Non so cosa fare. Non mi rispondono al telefono", dice un uomo in fila.

"Qui è una vera odissea", sottolinea con tono rassegnato un signore diretto in Lombardia. "Di tre sportelli sono aperti solo due e non ci rispondono proprio al telefono. Noi siamo arrivati qui alle 7. Dovevamo festeggiare il nostro anniversario a Venezia. Abbiamo preso le ferie per farci questo weekend e nessuno è chiaro sulle soluzioni possibili, oltre l'attesa estenuante", dice una ragazza piangendo accanto al fidanzato, mostrando il foglietto con il numero preso alle 8 e 45 di questa mattina.

"Gli incidenti possono capitare. Ma com'è possibile che un treno deragliato blocchi tutta Italia", prosegue la giovane visibilmente provata. "Un treno che sul tabellone non c'è più. Destinazione Firenze. Dovevo partire alle 9.43 il problema è che sull'applicazione risulta ancora attiva la corsa, segnando che il treno è in ritardo solo di 50 minuti, ma dovevo partire due ore fa.

Quindi adesso non riesco a fare la cancellazione e per richiedere un rimborso devo fare una fila con centinaia di persone avanti", dice una romana, diretta a Firenze per una gita. "Io dovevo tornare a Lecce", dice invece una studentessa assieme ad altri due ragazzi di Barletta.

“I treni non sono partiti e attendiamo le soluzioni. Con mia mamma dovevo andare a Milano per fare visita a mia zia. Io dovrei rimanere lì. Spero di poter arrivare su, almeno per fine giornata”, dice un giovane con la sorellina e la madre affianco. “Stiamo cercando di capire come fare, ma la situazione, oltre che tutti i treni sono cancellati, non è chiara”, dice una famiglia di quattro persone.

CHI RINUNCIA AL VIAGGIO IN TRENO AVRÀ RIMBORSO INTEGRALE

(ANSA) - "In caso di rinuncia al viaggio è possibile richiedere il rimborso integrale del biglietto". Lo rende noto Trenitalia nel sito dedicato ai problemi alla circolazione dei treni. "Per i passeggeri dell'Intercity 797 è stato disposto il rimborso integrale del biglietto". E' invece detto sul sito Fsnews. Secondo quanto si è appreso, i 160 passeggeri del treno Milano-Salerno erano rimasti fermi dalle 2.30 della notte scorsa in seguito al deragliamento di treno merci tra Castello e Sesto Fiorentino.

CARRO DERAGLIATO: SOCCORSI VIAGGIATORI SU INTERCITY BLOCCATO

(ANSA) - Durante la sosta forzata del treno Intercity Milano-Salerno, con 160 persone a bordo, vicino a Firenze per l'assenza di energia elettrica a causa del deragliamento di un carro merci sulla stessa linea, il 118 ha dovuto disporre il soccorso di due persone che hanno avuto malori.

Sono due interventi in codice verde di cui non risulta, al momento, necessità di ricovero al pronto soccorso. Tuttavia si è sentito male, prima, intorno alle 5.30, un uomo di 79 anni, per una crisi respiratoria, mentre più tardi, verso le 8, i sanitari sono intervenuti per un altro uomo, di 69 anni, colpito da una crisi metabolica.

I passeggeri viaggiavano di notte e sono rimasti bloccati sull'Intercity fermo dalle 2 a oltre le 10 quando il convoglio è stato trainato nella stazione di Prato e sono potuti scendere all'aperto. Poiché l'Intercity era fermo fuori banchina, per motivi di sicurezza i passeggeri non potevano scendere.

CARRO DERAGLIATO: GTS, 'NESSUN DANNO, VERIFICHE IN CORSO'

(ANSA) - "La nostra prima preoccupazione ovviamente è stata per il possibile coinvolgimento di persone, così non è stato e questa è la cosa più importante". Lo dichiara Alessio Muciaccia, ceo di Gts Spa, l'azienda ferroviaria coinvolta nell'incidente di Firenze. Il treno Gts 57034 era partito da Nola Interporto e diretto a Milano Segrate. Gts Rail trazionava una muta di carri e la società fa sapere che quello sviato non è di sua proprietà.

Inoltre, Gts non è responsabile della manutenzione del carro. Sull'itinerario di arrivo di Firenze Castello verso le 02.20 una parte del terzo carro in composizione è sviato (il carro è composto da due semicarri).

"Difficile poter definire - specifica Muciaccia - allo stato attuale, le cause: si può ipotizzare un danno strutturale al carro o un problema dell'infrastruttura". Sul semicarro sviato viaggiava una cassa con materiale vario non pericoloso. La cassa è danneggiata ma non c'è sversamento. "Siamo molto dispiaciuti per gli inconvenienti che si sono creati" - conclude Muciaccia - siamo a disposizione per verificare i motivi dell'incidente. I nostri servizi riprenderanno regolarmente a partire da domani".

CARRO DERAGLIATO: MIT, CIRCOLAZIONE ENTRO PRIMO POMERIGGIO

(ANSA) - Dopo i deragliamento del treno merci a Firenze, "l'obiettivo è ripristinare la circolazione entro il primo pomeriggio". Lo si legge in una nota del Mit. "Il vicepremier e ministro Matteo Salvini sta seguendo con la massima attenzione la vicenda, anche per evitare che in futuro ricapitino situazioni simili. Nel nodo di Firenze c'è un problema legato alla presenza di binari normali vicini a quelli dell'alta velocità, situazione che verrà risolta da un sottopasso i cui lavori partiranno a maggio".

'IN RIPRESA DALLE 12 ALTA VELOCITÀ', ANNUNCIO A MILANO

(ANSA) - "La circolazione sulla linea dell'alta velocità riprenderà gradualmente dalle 12": l'annuncio è stato dato dagli altoparlanti della stazione centrale di Milano dove si susseguono gli annunci di ritardi e cancellazione dopo il deragliamento di un treno merci a Firenze nella notte.

CARRO DERAGLIATO: INTERCITY FERMO TRAINATO VIA DOPO 8 ORE

(ANSA) - E' stato da poco trainato via il treno Intercity notte Milano-Salerno, con 160 persone a bordo, che era rimasto fermo dalle 2 della notte scorsa, perché privo di elettricità, su un binario fuori banchina all'altezza della stazione di Zambra (Firenze). L'Intercity ha subito l'avaria a seguito del deragliamento di un carro di un treno merci sulla stessa linea, incidente che ha causato danni all'alimentazione elettrica ferroviaria. E' stato fatto arrivare un locomotore a gasolio, che ha trainato il treno rimasto fermo. Sul posto personale Rfi, Polfer, e polizia municipale.

Il treno Intercity, spiega David, uno dei passeggeri a bordo del convoglio rimasto fermo all'altezza della stazione di Zambra a Sesto Fiorentino (Firenze), è stato rimorchiato ed è giunto alla stazione di Prato, "finalmente stiamo scendendo dal treno e c'è una sensazione di liberazione. Che bella l'aria fresca dopo ore e ore al chiuso sul treno con l'aria ormai viziata".

"Il nostro viaggio è iniziato questa notte alle 1 - sottolinea -. Vediamo come si evolve la situazione e se riusciamo a raggiungere Firenze". A bordo dell'Intercity, aggiunge, "ci sono anche dei bambini e due neonati. Sono stati registrati due lievi malori, due persone anziane a cui mancava l'aria. Hanno chiamato l'ambulanza e poi sono state fatte tornare sul treno.

Il treno non aveva elettricità o riscaldamento e noi passeggeri non potevamo scendere. Alle 2.30 sono state distribuite acqua e una confezione di biscotti. Molti viaggiatori hanno perso il volo e alcuni a bordo erano preoccupati per un concorso Inps in programma stamattina".

RITARDI FINO A 5 ORE DOPO IL DERAGLIAMENTO: LA SITUAZIONE IN STAZIONE CENTRALE

Estratto da www.ilgiorno.it

Il deragliamento di un carro merci sulla linea ferroviaria fra Firenze e Bologna sta provocando una serie di disagi su tutta la dorsale Nord-Sud dell’Italia. A essere colpita, in particolare, è la linea dell’alta velocità, con cancellazioni di corse e ritardi fino a cinque ore, come comunicato da FS.

Pesante la situazione anche alla Stazione Centrale di Milano che – complice anche la coincidenza con il Salone del Mobile – si è riempita di viaggiatori impegnati a scrollare compulsivamente i display del cellulare ma anche a scrutare i tabelloni elettronici con le partenze, per cercare di capire le sorti del loro treno. Adesso si attende di sapere se – come è stato annunciato dagli altoparlanti – la circolazione riprenderà davvero alle 12 oppure se si tratterà di attendere il primo pomeriggio, come previsto dal ministero dei Trasporti.

La situazione

I ritardi, così come appare sul tabellone delle partenze dello scalo principale di Milano, si attestano sulle due ore, ma si arriva anche alle cinque. Ma quello che più pesa è la raffica di cancellazioni dei treni di alta velocità cancellati.

Lunghe code alle biglietterie, tantissime persone davanti ai monitor e passeggeri a cui hanno cancellato i treni verso sud che cercano di salire sui pochi in partenza, mettendosi in una lunga coda ordinata. "C'è più gente di quando siamo partiti per il covid”, dice Carmine, tifoso dell'Inter di ritorno a Salerno dopo la partita contro il Benfica che è valsa ai nerazzurri la qualificazione alla semifinale di Champions League.

Le roulette delle partenze

I ritardi e le cancellazioni dovute al deragliamento di un merci nella notte a Firenze, si aggiungono alle tante presenze per il Salone del Mobile e anche a quelle dei tifosi arrivati in città per la partita di Champions. Tutti si assiepano davanti ai cartelloni guardando se il treno che devono prendere è fra quelli semplicemente in ritardo o partirà. "È un disastro totale. Ci aspettano per un congresso di oncologia a Roma ma non so se arriveremo - dice Gigi Merola, dipendente Novartis che si trova con alcune colleghe - Dalla regia ci dicono di guardare i tabelloni”. […]

