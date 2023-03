23 mar 2023 08:27

L’EMERGENZA SOCIALE CHE LA POLITICA NON VUOLE VEDERE: LE PAGHE DA FAME - TRA PRECARIETÀ, ORARI RIDOTTI E CONTRATTI PIRATA, IN ITALIA VIVONO IN POVERTÀ QUASI 6 MILIONI DI LAVORATORI - UN DIPENDENTE SU TRE NON ARRIVA A GUADAGNARE 12 MILA EURO LORDI ALL'ANNO - IL NOSTRO È L'UNICO TRA I PAESI OCSE AD AVER REGISTRATO UN VALORE NEGATIVO (-2,9%) NELLA VARIAZIONE DEI SALARI MEDI TRA IL 1990 ED IL 2020. IN FRANCIA, NEGLI ULTIMI TRENT'ANNI LE RETRIBUZIONI SONO AUMENTATE DEL 31%...