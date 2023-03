L’ENNESIMA STANGATA SULLE FAMIGLIE ITALIANE: ARRIVANO GLI AUMENTI DELL'RC AUTO FINO AL 20 PER CENTO! - LE COMPAGNIE BERCIANO: “L'INFLAZIONE HA FATTO RINCARARE I COSTI DELLE RIPARAZIONI” - MA ASSOUTENTI LE SMASCHERA: “RINCARI COSÌ ELEVATI APPAIONO DEL TUTTO INGIUSTIFICATI E NON RISPONDENTI ALLE DINAMICHE DI MERCATO, ANCHE IN RELAZIONE ALLE FORTI DIFFERENZE TERRITORIALI CON LA LOMBARDIA CHE SFIORA IL 20% DI AUMENTO ANNUO” - MORALE DELLA FAVA: GUARDATEVI INTORNO E ANDATE ALLA RICERCA DI UNA POLIZZA MENO CARA…

Estratto dell’articolo di Sandra Riccio per “la Stampa”

Non ci sono solo bollette e spesa di tutti i giorni. Con i primi mesi dell'anno è scattata anche la stangata delle assicurazioni per l'automobile. Molte famiglie, che a partire da gennaio hanno rinnovato la propria Rc auto, si sono ritrovate con la sorpresa di aumenti anche a doppia cifra, anche senza sinistri. Per i consumatori, i rincari sono esagerati e non sono giustificati. […] Gli aumenti non risparmiano le due ruote. Anche da questo fronte arrivano segnalazioni di tariffe decisamente più salate […] La batosta è pesante perché riguarda una spesa ricorrente che le famiglie non possono evitare. In più arriva, senza spiegazioni chiare, dopo anni di cali costanti.

La corsa è scattata a inizio anno ma era iniziata già nell'ultimo periodo del 2022. […] sono emersi rincari sopra al 15%. Secondo l'Osservatorio di Facile.it, a febbraio 2023 per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano, in media, 515,41 euro con un aumento del 15,07% rispetto allo stesso periodo del 2022 (quando il premio medio era pari a 447,91 euro).

«A incidere sull'aumento del prezzo dell'Rc auto sono diversi fattori - spiega Andrea Ghizzoni, managing director insurance di Facile.it -. Da un lato l'aumento degli incidenti stradali, dall'altro l'inflazione, che sta avendo ricadute anche sul costo di riparazione dei veicoli e, quindi, sul valore medio dei sinistri». Analisi analoghe arrivano dal comparatore Segugio.it che già a gennaio aveva misurato aumenti, con una crescita del 3,2% sul mese precedente e addirittura del 16,3% rispetto a gennaio 2022, quando il premio medio era 327,9 euro.

«Avevamo intravisto aumenti in arrivo per le tariffe Rc Auto e purtroppo i nostri presagi si sono avverati, con le compagnie di assicurazioni che hanno mantenuto la parola e hanno applicato rincari ai propri clienti - dice Furio Truzzi, presidente Assoutenti -. Già lo scorso dicembre avevamo previsto un progressivo incremento delle tariffe Rc auto nel corso del 2023, anche a seguito delle dichiarazioni dell'Ania che aveva paventato aggiornamenti dei prezzi come effetto dell'inflazione».

Per il presidente di Assoutenti «rincari così elevati appaiono del tutto ingiustificati e non rispondenti alle dinamiche di mercato, anche in relazione alle forti differenze territoriali con la Lombardia che sfiora il 20% di aumento annuo». In un contesto di rincari confrontare le offerte presenti sul mercato potrebbe essere una soluzione per risparmiare e contrastare eventuali aumenti futuri. In pratica occorre andare alla ricerca di una polizza meno cara. […]

