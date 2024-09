26 set 2024 17:35

L’ENNESIMO PENULTIMAUTM DEGLI AMERICANI A NETANYAHU: “LA GUERRA TOTALE CON IL LIBANO SAREBBE DEVASTANTE PER ENTRAMBE LE PARTI. UN CESSATE IL FUOCO IN LIBANO POTREBBE PERMETTERE DI CONCLUDERE UNA TREGUA A GAZA” – IL CAPO DEL PENTAGONO, LLOYD AUSTIN, FA CAPIRE A “BIBI” CHE NON DEVE ESAGERARE. MA POI RINCULA (ISRAELE È UN ALLEATO CRUCIALE CONTRO L’IRAN): “LE POTENZIALI LINEE ROSSE? GLI STATI UNITI NON CAMBIERANNO IL LORO IMPEGNO”