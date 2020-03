4 mar 2020 15:48

L’EPIDEMIA NON CONOSCE BREXIT - ACCELERAZIONE DEI CASI DI CORONAVIRUS NEL REGNO UNITO, SALITI OGGI A 85 (34 IN PIÙ DEL DATO DI IERI) - TERZO CASO A NEW YORK. SI TRATTA DI UNO STUDENTE DELLA “YESHIVA UNIVERSITY, L’ATENEO EBRAICO FREQUENTATO DA UNO DEI DUE PAZIENTI GIÀ ACCERTATI - IL TRAFFICO PASSEGGERI A LIVELLO MONDIALE È CRESCIUTO DEL 2,4%, IN FORTE FRENATA DAL +4,6% DI DICEMBRE…