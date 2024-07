13 lug 2024 17:45

C’ERA UNA VOLTA IL BUNGA BUNGA – LA CATENA "FOUR SEASONS", DI BILL GATES, HA MESSO GLI OCCHI SU VILLA CERTOSA, LA MITOLOGICA RESIDENZA DI PORTO ROTONDO CHE FU DI SILVIO BERLUSCONI: GLI EMISSARI DEL GRUPPO ALBERGHIERO HANNO GIÀ VISITATO PIÙ VOLTE LA CASA, MESSA IN VENDITA DAI FIGLI DEL CAV – L’IPOTESI SAREBBE QUELLA DI TRASFORMARE LA STRUTTURA IN UNA RESIDENZA IN LOCAZIONE DI SUPER LUSSO MA, VISTA LA SUA STRUTTURA, È UN PROGETTO DIFFICILE DA REALIZZARE…