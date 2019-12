C’ERA UNA VOLTA…IL TWIST DICAPRIO – VI SEMBRA DI NON AVER VISTO L’ATTORE CHE BALLA E CANTA CIRCONDATO DA UN GRUPPO DI RAGAZZE SCATENATE NELL’ULTIMO FILM DI TARANTINO? E AVETE RAGIONE VISTO CHE SI TRATTA DI UNA DELLE SCENE CHE IL REGISTA HA DECISO DI TAGLIARE DALLA SUA ULTIMA PELLICOLA GIÀ DIVENTATA UN CULT – MA ADESSO POTETE RIMEDIARE: IL VIDEO DEL BALLETTO DEL PREMIO OSCAR...

Uno dei film che ha fatto più parlare della scorsa stagione, 'C'era una volta a... Hollywood' di Quentin Tarantino, è interpretato da Leonardo DiCaprio e Brad Pitt nei panni dell'attore di western Rick Dalton e del suo amico stuntman Cliff Booth.

'C'era una volta a… Hollywood', dopo il successo in sala è in arrivo il prossimo 2 gennaio 2020 nei formati Dvd, Blu-ray, Steelbook 4k Ultra Hd e Digital Hd grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Per la prima volta, un film in formato 4k Ultra HD nativo firmato Quentin Tarantino. La scena tagliata. Universal Pictures Home Entertainment Italia

