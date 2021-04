C’ERAVAMO TANTO AMATI – A LONDRA STA SUCCEDENDO UN GROSSO CASINO: BORIS JOHNSON È IN FORTE IMBARAZZO PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGINI CON JAMES DYSON E ACCUSA L’EX “RASPUTIN” DOMINC CUMMINGS. MA IL CONSIGLIERE NON CI STA E COME RAPPRESAGLIA SCRIVE UN POST SUL SUO BLOG IN CUI SI TOGLIE DEI MACIGNI DALLE SCARPE. SOPRATTUTTO CONTRO LA FIDANZATA DEL PREMIER CARRIE SYMONDS, CHE L’HA ESTROMESSO DALLA STANZA DEI BOTTONI…

Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera”

dominic cummings 1

Una guerra nucleare, la chiamano quella che è scoppiata nelle ultime ore a Downing Street: nel senso che l'unico esito possibile è la distruzione reciproca assicurata. A bombardare il quartier generale è Dominic Cummings, l'ex «Rasputin» di Boris Johnson, l'architetto della Brexit, estromesso qualche mese fa dall'onnipotente Carrie Symonds, la giovane fidanzata del primo ministro.

boris johnson

Lui è il personaggio più singolare e sinistro della politica britannica, «uno psicopatico di carriera», secondo l'ex premier David Cameron: un genio totale per alcuni, un pazzo conclamato per molti altri, che adesso ha giurato vendetta per essere stato fatto fuori e che non avrà pace finché non vedrà Boris e i suoi rotolare nella polvere.

boris johnson scatenato dopo la vittoria con carrie symonds e dominic cummings

Il governo lo ha accusato di essere dietro le rivelazioni sugli imbarazzanti messaggini scambiati fra Johnson e il magnate James Dyson, in cui il premier prometteva esenzioni fiscali all'uomo d'affari in cambio dell'aiuto nella lotta alla pandemia. Ma la rappresaglia di Cummings è stata immediata e devastante: l'ex consigliere si è lanciato, come nel suo stile, in un lunghissimo post sul suo blog personale, in cui ha bollato come «immorale, stupido e potenzialmente illegale» il progetto di Boris di farsi finanziare dai donatori del partito conservatore la costosissima ristrutturazione del suo appartamento privato a Downing Street, fortemente voluta da Carrie.

boris johnson con carrie symonds

Cummings ha anche asserito che Johnson ha bloccato un'inchiesta su chi fosse responsabile delle soffiate alla stampa sul lockdown dello scorso novembre perché gli indizi conducevano in direzione di uno dei migliori amici di Carrie: «Questo mi causerebbe dei problemi molto seri con lei», avrebbe detto Boris.

L'ex «Rasputin» sembra non perdere occasione di tirare in ballo la fidanzata del premier, sapendo che è quello il suo punto debole. Nei mesi scorsi sono apparse sui giornali una serie di storie negative su Carrie, dal suo cagnolino che fa pipì sulle borse degli ospiti e distrugge i mobili alla indebita influenza della giovane sugli affari di governo: tutte rivelazioni dietro le quali si sospetta che ci sia la «manina» di Cummings.

DOMINIC CUMMINGS

Ma non è tutto: perché il mefistofelico ex consigliere ha annunciato di avere in mano messaggi, email e documenti che provano le sue affermazioni. E di essere pronto a spifferare tutto davanti a una commissione parlamentare d'inchiesta: «Risponderò a ogni domanda dei deputati», ha minacciato. «È triste vedere che il primo ministro e il suo ufficio siano caduti così al di sotto degli standard di competenza e integrità che il nostro Paese merita», ha concluso.

james dyson

Fonti vicine a Boris fanno sapere che il premier è «rattristato» dal comportamento del suo ex alleato, che «mina il governo e il partito conservatore». Perché è certo che Cummings è in grado di fare danni devastanti: lui è stato al cuore della macchina di Downing Street fin dall'inizio e ne conosce tutti i segreti, anche quelli più imbarazzanti.

Soprattutto, è atteso a testimoniare alla fine di maggio di fronte al Parlamento sulla questione della risposta del governo Johnson alla pandemia: e potrebbe svelare tutte le esitazioni che hanno condotto a subire un bilancio molto più grave di quanto non avrebbe potuto essere. Il paradosso è che Boris continua a volare alto nei sondaggi, grazie al successo della campagna di vaccinazioni: i conservatori sono oltre dieci punti sopra i laburisti e le prossime elezioni locali, il 6 maggio, si annunciano come un trionfo per il primo ministro. Sempre che Cummings non riesca a impallinarlo prima.

boris johnson aspetta i risultati delle elezioni con il cane dilyn e la fidanzata carrie symonds boris johnson bacia carrie symonds dominic cummings boris johnson scatenato dopo la vittoria con carrie symonds, birra bud e snack co op boris johnson scatenato dopo la vittoria con carrie symonds dominic cummings 2 emily maitlis e il monologo su dominic cummings carrie symonds e il cane dilyn 1 boris johnson e carrie symonds dominic cummings dominic cummings e la moglie dominic cummings esce di casa 1 boris johnson e la fidanzata carrie symonds sorridenti per i risultati delle elezioni

boris johnson e carrie symonds alla conferenza tory di ottobre 2019 1 DOMINIC CUMMINGS lo sguardo mefistofelico di dominic cummings carrie symonds dominic cummings 2